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Российская газета

Юбилей легенды: как БТР-60 показал рейнджерам США свою огневую мощь

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Источник изображения: Thomas Taylor Hammond / wikimedia.org

Эти боевые машины продолжают находиться на вооружении почти пяти десятков стран мира. Их эксплуатируют военные во многих европейских армиях, в больших количествах они представлены в вооруженных силах стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Речь идет о бронетранспортерах БТР-60. 13 ноября 1959 года была принята на вооружение первая машина этого многочисленного семейства. Ее разработали в конструкторском бюро Горьковского автомобильного завода. Работами руководил Владимир Алексеевич Дедков, известный также как создатель широко известных БТР-40, БРДМ-1 и БРДМ-2.

"Шестидесятые" должны были вначале дополнить, а потом полностью заменить бронетранспортеры первого послевоенного поколения, которые уже не в полной мере устраивали военных. В отличие от них новинка от ГАЗа имела четырехосное шасси, что позволяло легко преодолевать траншеи на поле боя и следовать за наступающими танками.

К тому же БТР-60П благодаря мощному водомету стал неплохим пловцом, что оценили не только в сухопутных войсках, но и в морской пехоте, где он прописался на долгие годы.

Весившая 9 900 кг машина, кроме экипажа из 2 человек, перевозила еще 14 бойцов. Особенностью конструкции было применение двух двигателей ГАЗ-49, мощность по 90 л. с. каждый. Максимальная скорость по шоссе достигала 80 км/ч, на плаву - и до 10 км/ч. Запас хода - 500 км. Максимальная толщина брони в лобовой части корпуса составляла 10 мм. В качестве вооружения использовался 7,62-мм пулемет СГМБ с боекомплектом в 1250 патронов.

Машины постоянно совершенствовались, и в 1963 году в войска начали поступать БТР-60ПА с закрытым сверху и полностью герметичным корпусом.

Еще через три года мотострелки стали осваивать БТР-60ПБ, на который установили башню с 14,5-мм пулеметом КПВТ и 7,62-мм ПКТ.

Первым вооруженным конфликтом, где принимали участие "шестидесятые", стали события на острове Даманский в марте 1969 года.

Также они воевали на Ближнем Востоке, в том числе в октябрьской войне 1973 года, и использовались сирийским миротворческим контингентом в ходе событий в Ливане.

Во время продолжительного и кровопролитного конфликта между Ираном и Ираком БТР-60 оказались по обе стороны линии фронта.

Эти бронемашины задействовались в Анголе, Мозамбике и Эфиопии. Их можно было увидеть в 80-е годы в Афганистане.

В 1983 году огневую мощь БТР-60ПБ впервые испытали американцы, которые решили вторгнуться в небольшое карибское островное государство Гренада. На вооружении ее армии находилось 8 таких бронетранспортеров. Во время одной из контратак три таких бэтээра и несколько десятков местных бойцов сумели сдержать натиск рейнджеров, которые, как ни старались, так и не смогли подбить ни один БТР. Выручили лишь вызванные авианаводчиком вертолеты огневой поддержки.

После захвата острова уцелевшие машины в качестве трофеев были отправлены в США.

В настоящее время представители семейства БТР-60 не только служат силовикам различных государств, но и продолжают видоизменяться и совершенствоваться. Одним из самых оригинальных вариантов модернизации можно назвать предложение ОАО "Муромтепловоз". На этом варианте заменили бензиновые двигатели на один дизельный и перенесли его в переднюю часть корпуса. В корме появились удобные для входа и выхода люки. В башенной установке смонтировали 30-мм автоматическую пушку.

Существуют и другие интересные конструкторские предложения, позволяющие продлить активную жизнь шестидесятилетнего бронированного ветерана.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Ангола
Афганистан
Гренада
Ирак
Иран
Ливан
Мозамбик
Сирия
США
Эфиопия
Продукция
БРДМ-2
БТР-60
КПВТ
Компании
ГАЗ Группа
Муромтепловоз
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