В Беларусь прибыла первая пара истребителей Су-30СМ

ЦАМТО, 13 ноября. На барановичскую авиабазу 13 ноября прибыла первая пара из 12 запланированных к поставке истребителей Су-30СМ, сообщила пресс-служба Минобороны Республики Беларусь.

Как говорится в пресс-релизе военного ведомства РБ, контракт на их поставку был заключен в 2017 году. В июне 2017 года Беларусь и Россия договорились о закупке 12 новейших истребителей Су-30СМ производства корпорации "Иркут". Окончательный контур трехлетнего договора был согласован в ходе 9-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2019, проходившей в Минске в мае текущего года. В течение каждого года ВВС и войска ПВО РБ будут пополняться одним авиационным звеном из четырех самолетов.

Решению о принятии на вооружение самолетов такого типа предшествовал цикл научно-исследовательских работ по формированию облика белорусской армии на среднесрочную перспективу, выполненных специалистами Научно-исследовательского института Вооруженных Сил по заказу Министерства обороны Беларуси.

В пресс-службе подчеркнули, что выбор именно российских систем вооружения не случаен. Ранее Республике Беларусь были поставлены зенитные ракетные комплексы С-300, затем новейшая система ПВО "Тор-М2", а сухопутный компонент белорусской армии пополнился модернизированными танками Т-72БЗ.

Важное значение для определения типа перспективного истребителя имела система подготовки летного состава. Беларусь уже закупила 12 учебно-боевых самолетов Як-130, произведенных тем же Иркутским авиационным заводом. Этот самолет является учебно-тренировочным комплексом для освоения истребителей семейства Су-30. В авиационных частях накоплен опыт эксплуатации самолета Су-27, прообраза Су-30. К тому же двухместный Су-30СМ может использоваться как для выполнения боевых задач, так и для подготовки летчиков, говорится в сообщении пресс-службы Республики Беларусь.