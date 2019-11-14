Форум "Армия" будет совмещен с армейскими играми в 2020 году

Военно-технический форум "Армия" проведут одновременно с Армейскими международными играми в августе следующего года. Об этом сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании организационного комитета форума.

Он также отметил, что "отличительной особенностью форума станет то, что мы будем проводить его одновременно с Армейскими международными играми".

По словам Шойгу, такой формат позволит повысить уровень представительства иностранных делегаций, расширить возможности официальных переговоров и встреч. "Несомненно, это положительно скажется на имидже обоих мероприятий и их популярности", - подчеркнул глава Минобороны.

Министр рассказал, что результаты юбилейного, пятого форума, который прошел в это году, по всем показателям превзошли предыдущие.

"Конгрессно-выставочный центр "Патриот" принял более 1,3 тыс. предприятий и организаций, представивших свыше 27 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения", - отметил министра.

Он напомнил, что в ходе работы форума были подписаны 46 государственных контрактов на общую сумму свыше 1 триллиона рублей.

"С размахом прошли демонстрационные показы новейшей военной техники в сухопутном, водном и авиационном кластерах - на полигоне Алабино, озере Комсомольском, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте", - сказал глава военного ведомства.

В мероприятиях приняли участие представители 120, в том числе более 40 делегаций.

Сейчас уде известно, что более 2,5 тыс. предприятий промышленности и организаций приглашены принять участие в Военно-техническом форуме "Армия-2020". Об этом сообщил в среду заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов на заседании организационного комитета форума.

" Выставочная экспозиция будет сформирована в павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка общей площадью свыше 320 тыс. квадратных метров", - уточнил он. По его словам, суммарная посещаемость форума по прогнозу достигнет 1,5 млн человек.

23 августа планируется провести совместную церемонию открытия форума и армейских игр в конгрессно-выставочном центре "Патриот", с 24 по 26 августа на форуме смогут работать специалисты, а с 27 по 29 августа он будет открыт для всех желающих.

Более 130 зарубежных делегаций пригласят на форум "Армия-2020". Более 130 делегаций иностранных государств пригласят принять участие в работе Международного военно-технического форума "Армия-2020. Об этом сообщил в среду заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов на заседании организационного комитета форума.

"Для обеспечения международной составляющей форума организована работа по приглашению более 130 официальных зарубежных делегаций и предприятий промышленности", - сказал Попов. "Прорабатывается вопрос по участию пилотажных групп иностранных государств", - продолжил он.

Он отметил, что в следующем году особенностями форума станут демонстрация специализированных программно-технических комплексов и систем, функционирующих с применением технологий искусственного интеллекта, тематическая выставка "Победа", посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне, представление проектов технополиса "Эра", а также формирование фан-зон для болельщиков армейских игр.

По словам замминистра, планируется обширная научно-деловая программа. Одним из ее ключевых мероприятий станет круглый стол на тему "Искусственный интеллект".

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО