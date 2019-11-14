Американские сапёры намерены привлечь к поиску мин бактерии

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Министерство обороны США намерено в будущем внедрить в американскую армию новую систему поиска наземных мин, основанную на применении специальных бактерий. Как сообщает "NPLus1" агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) министерства обороны США уже заключило соответствующий контракт с американской компанией Raytheon.

Американская компания Raytheon получила от Минобороны США контракт на разработку эффективной системы обнаружения мин и самодельных взрывных устройств на основе модифицированных бактерий. Подробности данной разработки не сообщаются, однако предполагается, что в рамках проекта будет создан беспилотный летающий комплекс, который в местах предполагаемого расположения минных полей или закладки самодельных фугасов будет рассеивать специальное вещество. В состав этого вещества будут входить модифицированные бактерии, которые при контакте со взрывчаткой будут выделять специальный белок, испускающий свечение.

По мнению специалистов компании, такой метод поиска мин намного безопаснее традиционных методов работы саперов при помощи миноискателей, тепловизоров и специально обученных животных.

В компании не раскрывают, какие именно типы взрывчатки смогут обнаруживать бактерии, а также сроков разработки новой системы поиска мин.