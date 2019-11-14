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ЦАМТО

ВВС Узбекистана, вероятно, заказали дополнительную партию вертолетов AS-532

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AS-532
AS-532 Cougar Medic Helicopter. Фото: www.armyrecognition.com.

ЦАМТО, 13 ноября. По оценке Forecast International, ВВС Узбекистана разместили второй заказ на поставку вертолетов AS-532 производства Airbus.

При этом Forecast International ссылается на неофициальные данные.

Как сообщалось ранее, в 2013 году Ташкент подписал контракт на поставку 8 вертолетов AS-532, а также шести AS-550. Все они были поставлены достаточно давно и, вероятно, еще три дополнительных AS-532 были приняты на вооружение в этом году. Так, вертолеты, поставленные в рамках базового контракта, несут номера от "201" до "208", и уже в течение нескольких лет принимают участие в различных учениях ВС Узбекистана.

Тем не менее, в течение 2018 года в стране были идентифицированы три вертолета с номерами "209", "210" и "211", что свидетельствует о размещении последующего заказа (эксперты считают маловероятным, что ВВС Узбекистана изменили нумерацию ранее поставленных AS-532).

Таким образом, несмотря на отсутствие официального подтверждения дополнительного контракта, в настоящее время на вооружении ВВС Узбекистана находятся, по крайней мере, 11 вертолетов AS-532. Пока не ясно, сколько вертолетов было заказано дополнительно и когда должна быть завершена их поставки. Финансовые условия продажи также не разглашаются.

Правительство Узбекистана продолжает проявлять интерес к продукции Airbus. Ранее в этом году Узбекистан подписал меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым Ташкент может приобрести у европейской компании почти три десятка вертолетов (по сообщениям, все машины модификации AS-550). Отмечается, что некоторые из них (если не все) предназначены для использования в гражданском секторе, а не в Вооруженных силах. Ранее Узбекистан также приобрел у Airbus два самолета ВТА C-295W.

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Страны
Узбекистан
Продукция
AS-332
C-295 CASA
Компании
Airbus
Проекты
Военные учения
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