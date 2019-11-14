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Военное обозрение

Глава Южного командования США обозначил Китай как угрозу безопасности в Карибском бассейне

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Источник изображения: www.defense.gov

Глава Южного командования Соединённых Штатов (US SOUTHCOM) адмирал Крейг Фаллер обозначил угрозы, которые имеются для американских интересов в зоне его ответственности. Это произошло во время посещения им стран Карибского бассейна: Ямайки, Гаити и Доминиканской Республики.

В частности, чиновник сообщил, что проблемы с безопасностью усугубляет кризис в Венесуэле, откуда вдвое увеличился незаконный экспорт наркотиков. Высокопоставленный офицер объяснил это тем, что так "режим Николаса Мадуро" компенсирует падение доходов от остановившихся в стране традиционных производств.

Кроме того, г-н Фаллер обрушился с критикой на Китай, влияние которого в последнее время на просторах Карибского бассейна, как считают в Штатах, укрепилось. В частности, было упомянуто то, что 25 из 31 государств Западного полушария рады приветствовать у себя инфраструктурные проекты Пекина. Кроме того, не так давно Ямайка и Доминиканская Республика отказались от признания Тайваня в пользу правительства Китая, что было оценено Пекином.

Вскользь была упомянута и Россия, преимущественно в связке с КНР. В частности, было сказано, что Москва не разделяет демократических принципов, которые "исповедует Вашингтон". В качестве примера такого несогласия была названа российская помощь венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Гаити
Китай
Россия
США
Тайвань
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