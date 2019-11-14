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Военное обозрение

Экипажи Ми-24 Украины нанесли удар по боевикам в Конго

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Источник изображения: topwar.ru

Генеральный штаб вооружённых сил Украины озвучивает информацию о боевой операции, которая была выполнена экипажами ударных вертолётов Ми-24 ВВС страны. Речь идёт о вертолётах, относящихся к 18-м отдельному вертолётному отряду миротворческой миссии Организации Объединённых Наций.

В Генштабе ВСУ отмечают, что украинские лётчики получили от командования миссией ООН по стабилизации ситуации в Демократической Республике Конго приказ на осуществление атаки с воздуха по позициям одной из террористических группировок во время сопровождения транспортного вертолёта TP-1 Oryx ВВС ЮАР. По некоторым данным, боевики начали обстрел южноафриканского вертолёта, и в ответ на эти действия украинские экипажи Ми-24 открыли огонь по боевикам.

Из сообщения Генштаба ВСУ:

После нанесения удара штатными вооружениями украинских Ми-24 боевики вынуждены были прекратить огонь и отступить в джунгли. Ни один представитель миротворческой миссии, включая украинских военнослужащих, не пострадал.

Инцидент с применением вертолётов ВВС Украины, вошедших в миротворческую миссию ООН, произошёл в районе населённого пункта Семулике.

Напомним, что в 2014 году ВВС Украины использовали вертолёты миротворческой миссии ООН для проведения силовой операции на Донбассе.

Сюжет об этом вопиющем факте был снят российскими журналистами. До сих пор Киев не потрудился объяснить, как вертолёты с маркировкой миротворческих отрядов ООН оказались на Донбассе, в зоне проведения боевых действий.

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SA 330
Ми-24
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