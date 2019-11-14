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Военно-промышленный курьер

Королю Иордании ищут место в парке "Патриот"

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Источник изображения: vpk-news.ru

В странах Персидского залива большой интерес к форуму "Армия"

30 октября в Бахрейне завершилась II международная выставка BIDEC 2019. Одна из ключевых выставок вооружения в Персидском заливе собрала более 200 компаний из 32 стран. Форум "Армия-2020" был представлен отдельным стендом.

Большой интерес к созданию собственной полноценной экспозиции на намеченном на август 2020-го традиционном форуме в подмосковной Кубинке проявила компания International Armored Group. В этом году известный производитель бронированной автомобильной техники демонстрировал свою продукцию в коллективной экспозиции Турции. В Бахрейне прошли переговоры с военно-промышленной корпорацией Military Industries Corporation (MIC) из Саудовской Аравии, которая прорабатывает вопрос об открытии национального павильона своей страны на российской выставке. С представителями Организации по продвижению оборонного экспорта (DEPO) и представителем Министерства обороны Пакистана обсуждался вопрос о расширении экспозиции этой страны за счет привлечения компаний частного сектора. В создании национального павильона заинтересованы представители Бюро по проектированию и развитию короля Абдаллы II (KADDB) из Иордании.

Стенд Международного форума "Армия-2020" вызвал особый интерес у гостей и участников BIDEC из стран Персидского залива. В следующем году в парке "Патриот" можно ожидать приток профессиональных посетителей из Саудовской Аравии, Омана, ОАЭ, Кувейта.

Делегация ООО "МКВ" провела в Бахрейне переговоры с компаниями и организациями из Болгарии, Турции, Бразилии, Индии, ЮАР, проявивших заинтересованность в представлении на "Армии-2020".

СПРАВКА "ВПК"

Форум "Армия-2020" пройдет 23-29 августа в подмосковной Кубинке.

Газета "Военно-промышленный курьер",

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Страны
Бахрейн
Болгария
Бразилия
Индия
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Кувейт
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