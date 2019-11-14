Шойгу оценил результативность форума "Армия-2019"

Средний разведывательный беспилотный летательный аппарат малой дальности "Корсар" (на переднем плане) и модель масштабного летного демонстратора ударного беспилотного летательного аппарата "Охотник" (на заднем плане) в экспозиции Пятого международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, 25.06.2019.

Военно-технический форум "Армия" в 2020 году пройдет одновременно с Армейскими международными играми, рассказал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на заседании организационного комитета форума. Он также оценил итоги форума "Армия-2019".

"В августе следующего года проведем шестой международный военно-технический форум "Армия". Отличительной особенностью форума станет то, что мы будем проводить его одновременно с Армейскими международными играми", – передает его слова РИА "Новости".

Шойгу отметил, что такой формат позволит повысить уровень представительства иностранных делегаций, расширить возможности официальных переговоров и встреч.

"Несомненно, это положительно скажется на имидже обоих мероприятий и их популярности", – подчеркнул глава Минобороны.

Министр также отметил, что по всем показателям результаты юбилейного, пятого форума "Армия-2019" по всем показателям превзошли предыдущие.

"Конгрессно-выставочный центр "Патриот" принял более 1,3 тыс. предприятий и организаций, представивших свыше 27 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения", – сказал Шойгу.

Он добавил, что на "Армии-2019" было подписано 46 государственных контрактов общей суммой свыше 1 трлн рублей, сообщает "Звезда".

По словам министра, на "Армии-2019" было проведено 173 мероприятия, посвященных перспективным направлениям развития военно-технической сферы. В рамках форума национальные экспозиции подготовили Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Таиланд, Турция и ЮАР.

"С размахом прошли демонстрационные показы новейшей военной техники в сухопутном, водном и авиационном кластерах – на полигоне Алабино, озере Комсомольском, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте. В мероприятиях приняли участие представители 120 государств, в том числе более 40 делегаций высокого уровня. В общей сложности форум посетило свыше 1 млн человек", – сказал Шойгу.

Форум "Армия – 2020" пройдет 23-29 августа в подмосковной Кубинке. Сроки проведения АрМИ-2020 пока не определены, но традиционно они проходят тоже в августе.

Сергей Гурьянов