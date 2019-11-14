Войти
Деловая газета "Взгляд"

Генерал ФСБ отметил вклад контрразведки в создание нового оружия в России

842
0
+1
Бронежилет и рация сотрудника ФСБ РФ
Бронежилет и рация сотрудника ФСБ РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Военные контрразведчики поспособствовали созданию уникальных образцов российских вооружений, когда в свое время отвлекли внимание зарубежных спецслужб, сообщил экс-глава военной контрразведки ФСБ генерал-полковник Александр Безверхний.

"Девяностые годы были очень насыщены устремлениями зарубежных спецслужб к тому, чтобы узнать, что происходит как в целом в нашей стране, так и конкретно в Вооруженных силах. И мы фиксировали в те годы попытки создать серьезную агентуру в армии", – цитирует РИА "Новости" Безверхнего.

По его словам, считалось, что зарубежные спецслужбы "смогут вербовать агентуру, создавать определенные разведывательные возможности в России".

"Но это им не удалось... Мы проводили активные мероприятия – говоря простым языком, делали "подставы", "запаривали дезу (дезинформацию)", отвлекали их внимание на созданные нами оперативные ситуации", – добавил Безверхний.

После этого иностранным коллегам стало казаться, что "они все знают и всем владеют". Безверхний напомнил о выступление президента России, когда тот объявил о создании новых образцов вооружений.

"Слушая это и в душе восхищаясь тем, что произошло, я понимал, что наш противник ошарашен, что он об этом не знал. И в этом была и заслуга военной контрразведки", – отметил Безверхний.

По словам генерала, именно благодаря военной контрразведке удалось возродить российскую армию и нарастить ее мощь.

Напомним, в послании Федеральному собранию в марте 2018 года Путин рассказал о разработке в России целого ряда новейших образцов вооружения. В послании 2019 года глава государства продолжил тему и рассказал, в частности, о начале серийного производства комплекса "Авангард" и о том, что лазерные комплексы "Пересвет", проходящие эксплуатацию в войсках, встанут на дежурство в декабре.

Летом Путин сообщал, что гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", лазерные системы "Пересвет", тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат", подводный беспилотник "Посейдон" и крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник" поступят в войска в ближайшие годы.



Евгения Шестак

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Авангард РК
Кинжал ЗРК
Пересвет
Сармат МБР
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
Ядерный щит
ЯЭУ
Похожие новости
15.10.2019
Путин анонсировал создание российских несбиваемых ракет
14.10.2019
Путин сообщил о работе над комплексами, преодолевающими любую ПРО
14.10.2019
Россия будет работать над ударными комплексами, преодолевающими любую ПРО - Путин
28.06.2019
Путин анонсировал поставки "Кинжала", "Пересвета" и "Сармата" в войска
20.07.2018
Минобороны рассказало подробности о секретном оружии нового поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.11 12:29
  • 29
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 14.11 12:21
  • 10
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 14.11 12:21
  • 3
"Сухой" над водой: Дальний Восток защитят самолёты с ракетами-убийцами
  • 14.11 12:18
  • 2
"Папанин" для Арктики: в России создан боевой ледокол
  • 14.11 11:59
  • 3
СМИ: Первые ракеты с "Авангардом" начнут дежурство в ближайшие недели
  • 14.11 11:35
  • 19
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 14.11 10:54
  • 2
Сколько тратят государства на космос.
  • 14.11 10:29
  • 1
Новая огнеметная система пройдет по брусчатке Красной площади
  • 14.11 09:44
  • 2
Бомбардировочный авиаполк Су-34 на Дальнем Востоке вооружили ПКР Х-35У
  • 14.11 09:10
  • 39
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 14.11 08:28
  • 2
В России разработали спутник для сжигания космического мусора солнечными лучами
  • 14.11 07:51
  • 4
Засекреченный американский самолет Celera 500L совершил первый полёт
  • 14.11 07:36
  • 8
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 14.11 06:39
  • 1
Памятная бигдата: генералам поможет искусственный интеллект
  • 14.11 06:05
  • 1
В России назвали самые продвинутые технологии Украины