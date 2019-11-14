В России назвали самые продвинутые технологии Украины

Приобретение Китаем у Украины технологий производства авиационных и вертолетных двигателей существенно продвинет КНР на пути создания собственных тяжелых транспортных самолетов, вертолетов и стратегических крылатых ракет, пишет обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

В публикации автора, посвященной возможной продаже украинской компании "Мотор Сич" китайской или американской стороне, говорится, что Китай могли бы заинтересовать технологии двигателей АИ-222-25Ф (устанавливается на учебно-тренировочный самолет L-15B — фактический клон Як-130), вертолетных силовых агрегатов ТВЗ-117 и Д-136, а также двигателей Д-18 (оснащается А-124 "Руслан").

"Вместе с технологиями в Китай переедут и многие специалисты украинского предприятия, а значит, в Поднебесной начнет формироваться техническая школа. Этого-то и боится Вашингтон", — уверяет автор.

В ноябре газета The Wall Street Journal написала, что "Мотор Сич" пытается заполучить Эрик Принс, основатель частной военной компании Blackwater и неофициальный советник президента США Дональда Трампа.

В июле издание Global Times сообщило, что китайская инвестиционная компания Skyrizon возобновила попытки приобретения "Мотор Сич".

В сентябре 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия полностью преодолела зависимость от поставок украинских двигателей для боевых кораблей и вертолетов.