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В России назвали самые продвинутые технологии Украины

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Источник изображения: Фото: Марина Лысцева / РИА Новости

Приобретение Китаем у Украины технологий производства авиационных и вертолетных двигателей существенно продвинет КНР на пути создания собственных тяжелых транспортных самолетов, вертолетов и стратегических крылатых ракет, пишет обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

В публикации автора, посвященной возможной продаже украинской компании "Мотор Сич" китайской или американской стороне, говорится, что Китай могли бы заинтересовать технологии двигателей АИ-222-25Ф (устанавливается на учебно-тренировочный самолет L-15B — фактический клон Як-130), вертолетных силовых агрегатов ТВЗ-117 и Д-136, а также двигателей Д-18 (оснащается А-124 "Руслан").

"Вместе с технологиями в Китай переедут и многие специалисты украинского предприятия, а значит, в Поднебесной начнет формироваться техническая школа. Этого-то и боится Вашингтон", — уверяет автор.

В ноябре газета The Wall Street Journal написала, что "Мотор Сич" пытается заполучить Эрик Принс, основатель частной военной компании Blackwater и неофициальный советник президента США Дональда Трампа.

В июле издание Global Times сообщило, что китайская инвестиционная компания Skyrizon возобновила попытки приобретения "Мотор Сич".

В сентябре 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия полностью преодолела зависимость от поставок украинских двигателей для боевых кораблей и вертолетов.

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
АИ-222
Ан-124
ТВ3-117
Як-130
Компании
Мотор Сич
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Борисов Юрий
Трамп Дональд
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1 комментарий
№1
14.11.2019 06:05
Не понял, а где в статье говорится о "продвинутых технологиях Украины"?
+1
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