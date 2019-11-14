Шойгу: Форум "Армия" впервые совместят с Армейскими играми

В будущем году военно-технический форум "Армия-2020" проведут одновременно с Армейскими международными играми - оба масштабных мероприятия пройдут в августе следующего года. О том, что форум и игры "Армии-2020" совместят, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании организационного комитета форума.

"В августе следующего года проведем шестой Международный военно-технический форум "Армия", отличительной особенностью которого станет то, что мы будем проводить его одновременно с Армейскими международными играми. Такой формат позволит повысить уровень представительства иностранных делегаций, расширить возможности официальных переговоров и встреч. Плюс это несомненно положительно скажется на имидже обоих мероприятий и их популярности", - пояснил смысл нововведения глава Минобороны РФ.

Шойгу напомнил, что результаты пятого юбилейного форума, прошедшего в текущем году, по всем показателям превзошли предыдущие. Конгрессно-выставочный центр "Патриот" принял более 1,3 тысячи предприятий и организаций, представивших свыше 27 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. В ходе работы форума были подписаны 46 госконтрактов на общую сумму свыше одного триллиона рублей.

"Прошли с размахом демонстрационные показы новейшей военной техники в сухопутном, водном и авиационном кластерах - на полигоне Алабино, озере Комсомольском, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте. В мероприятиях приняли участие представители 120 предприятий, в том числе более 40 делегаций", - рассказал глава военного ведомства.

На предстоящий шестой по счету военно-технический форум "Армия-2020" уже приглашены представители более 2,5 тысячи предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.

"Выставочная экспозиция будет сформирована в павильонах и на открытых площадках центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Общая площадь свыше 320 тысяч квадратных метров", - заявил замминистра обороны РФ генерал армии Павел Попов.

Кроме того, организована работа по приглашению более 130 официальных зарубежных делегаций и предприятий промышленности. Прорабатывается вопрос по участию пилотажных групп иностранных государств.

Особенностями форума "Армия-2020" станут демонстрация специализированных программно-технических комплексов и систем, функционирующих с применением технологий искусственного интеллекта, тематическая выставка "Победа", посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне, представление проектов технополиса "Эра", а также формирование фан-зон для болельщиков Армейских игр.

Суммарная посещаемость форума по прогнозу военных достигнет цифры в полтора миллиона человек.

Генерал Попов уточнил, что совместную церемонию открытия форума и Армейских игр планируется провести в конгрессно-выставочном центре "Патриот" 23 августа. С 24 по 26 августа на форуме смогут работать специалисты, а с 27 по 29 августа он будет открыт для всех желающих.

Иван Петров