Войти
Lenta.ru

В Польше заявили о неспособности России выдержать ядерный удар США

531
0
0
Источник изображения: Фото: Michael Peterson / U.S. Air Force / AP

Стратегические учения "Гром-2019" продемонстрировали неготовность России к ядерному столкновению с США, сообщает Варшавский институт (Польша).

В польском аналитическом центре полагают, что "ядерный арсенал России до сих пор не достиг ожидаемого уровня". Причиной подобных заявлений со стороны Варшавского института стал невыпуск ракеты АПЛ К-44 "Рязань" проекта 667БДР "Кальмар".

Данный инцидент, уверены в центре, показывает, что "в российской ядерной триаде не все работает должным образом", в результате чего Кремль будет настаивать на еще скорейшей модернизации оружия.

В ноябре в ходе учений стратегических ядерных сил К-44 "Рязань" произвела лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р, а не два, как было запланировано изначально. В Минобороны опровергли информацию о "нештатной ситуации" во время стратегического командно-штабного учения "Гром-2019".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Продукция
Р-29Р
Проекты
667
Военные учения
Ядерный щит
Похожие новости
29.08.2019
Ядерную систему "Борей" — "Булава" назвали неготовой
24.02.2014
России нет смысла выходить из Договора о СНВ
18.09.2013
Дым без огня
23.04.2012
Подплав выходит на поверхность
22.03.2007
На флот придет бесшумный "Ясень"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.11 12:34
  • 30
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 14.11 12:21
  • 10
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 14.11 12:21
  • 3
"Сухой" над водой: Дальний Восток защитят самолёты с ракетами-убийцами
  • 14.11 12:18
  • 2
"Папанин" для Арктики: в России создан боевой ледокол
  • 14.11 11:59
  • 3
СМИ: Первые ракеты с "Авангардом" начнут дежурство в ближайшие недели
  • 14.11 11:35
  • 19
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 14.11 10:54
  • 2
Сколько тратят государства на космос.
  • 14.11 10:29
  • 1
Новая огнеметная система пройдет по брусчатке Красной площади
  • 14.11 09:44
  • 2
Бомбардировочный авиаполк Су-34 на Дальнем Востоке вооружили ПКР Х-35У
  • 14.11 09:10
  • 39
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 14.11 08:28
  • 2
В России разработали спутник для сжигания космического мусора солнечными лучами
  • 14.11 07:51
  • 4
Засекреченный американский самолет Celera 500L совершил первый полёт
  • 14.11 07:36
  • 8
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 14.11 06:39
  • 1
Памятная бигдата: генералам поможет искусственный интеллект
  • 14.11 06:05
  • 1
В России назвали самые продвинутые технологии Украины