В Польше заявили о неспособности России выдержать ядерный удар США

Стратегические учения "Гром-2019" продемонстрировали неготовность России к ядерному столкновению с США, сообщает Варшавский институт (Польша).

В польском аналитическом центре полагают, что "ядерный арсенал России до сих пор не достиг ожидаемого уровня". Причиной подобных заявлений со стороны Варшавского института стал невыпуск ракеты АПЛ К-44 "Рязань" проекта 667БДР "Кальмар".

Данный инцидент, уверены в центре, показывает, что "в российской ядерной триаде не все работает должным образом", в результате чего Кремль будет настаивать на еще скорейшей модернизации оружия.

В ноябре в ходе учений стратегических ядерных сил К-44 "Рязань" произвела лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р, а не два, как было запланировано изначально. В Минобороны опровергли информацию о "нештатной ситуации" во время стратегического командно-штабного учения "Гром-2019".