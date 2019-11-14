Военное учение "Восточное Средиземноморье-2019" продолжается

10 ноября 2019 года началось организованное Турцией учение "Восточное Средиземноморье-2019" с участием 15 стран, 47 кораблей и 4,7 тыс. военнослужащих. Мероприятия проводятся раз в два года командованием ВМС Турции и в этот раз отмечают свое 22-летие. С выходом военных кораблей в море из военно-морской базы Аксаз в курортном средиземноморском городе Мармарис учение вступило во вторую фазу, пишет турецкое издание Daily Sabah.

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Ожидается, что учение продлится 12 дней. Помимо ВМС Турции, в нем принимают участие военно-морские силы США, Пакистана, Канады, Болгарии, Румынии, Италии, Греции и Испании.

Корабли, покинувшие гавань в Мармарисе, повысили до максимально возможного свой уровень боевой готовности к отражению любого потенциального нападения, диверсии или террористической акции, которые могут исходить с моря, воздуха или суши, пишет турецкая газета.

Будучи многонациональным военным учением с участием дружественных и союзных стран, указанное мероприятие боевой подготовки направлено на улучшение взаимной слаженности экипажей кораблей и подготовку личного состава турецкой базы, на которой размещен морской компонент сил постоянной готовности.

Учение включает отработку задач по обнаружению подводных лодок, а также порядка действий при наблюдении, слежении и выходе в атаку, а также использование самолетов и вертолетов морской авиации для решения указанных задач.

Как заявил ранее информационному агентству Anadolu (AA) начальник главного штаба ВМС Турции Янки Багджиоглу (Yankı Bağcıoğlu), командование военно-морских сил страны (TNFC) создало на месте группу управления учением в составе 170 человек, будут также задействованы еще 96 человек, находящихся в главном штабе. Багджиоглу заявил, что группа управления учением провела 12 совещаний по планированию и координации совместных действий, подчеркнув, что для этапа розыгрыша практических действий ей было подготовлено более 200 эпизодов.

Он также особо отметил, что нынешнее учение будет иметь самый высокий уровень участия по сравнению с любыми другими учениями в Восточном Средиземноморье. Багджиоглу также сообщил, что в учении будут задействованы четыре фрегата, одна подводная лодка, три противоминных корабля и два универсальных судна снабжения ВМС Турции, Канады, Греции, Испании и Италии.