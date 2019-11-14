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Газета.ru

"Большая игра": США давят на Турцию из-за С-400

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США указали Турции путь урегулирования ситуации с С-400

Дональд Трамп намерен убедить Реджепа Тайипа Эрдогана "закрыть вопрос" с российскими ЗРК С-400, поставка которых Анкаре не устраивает Вашингтон. Президент США предложил своему турецкому коллеге "обходной путь" и торговое соглашение на $100 млрд, отмечают СМИ. Эксперты уверены, что Анкара не станет отказываться от С-400, а начнет "большую политическую игру" с Россией и США.

США настроены решить проблему с покупкой Турцией российских зенитных ракетных комплексов ПВО С-400, заявил высокопоставленный чиновник Белого дома. По его словам, американский президент Дональд Трамп рассчитывает "закрыть данный вопрос".

"В двусторонних отношениях есть огромный потенциал роста в экономическом плане, ключевой частью которого является F-35 (из программы по созданию которых турецких экспертов исключили США - "Газета.Ru") и потенциальная роль Турции в программе F-35, но чтобы достичь этого, нам, как союзникам, необходимо решить этот вопрос с С-400", - цитирует чиновника Reuters.

Трамп и Эрдоган очень откровенны в том, "как эта ситуация должна быть решена и каковы предпочтительные решения", отметил представитель Белого дома.

Чиновник выступил с данным заявлением в преддверии встречи лидеров США и Турции в Вашингтоне. В частности, Эрдоган и Трамп рассчитывают обсудить ситуацию вокруг поставок российских С-400, американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и истребители F-35.

Как отмечал помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, в ходе встречи Трамп намерен заявить Эрдогану о недопустимости присутствия С-400 в Турции.

"В НАТО нет места для значительных военных закупок у России, президент очень четко донесет это до него [Эрдогана]", - говорил О'Брайен.

Если Турция не избавится от С-400, США используют закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" против Анкары, уверен помощник президента.

Однако Трамп уже предложил Эрдогану "обходной путь" разрешения ситуации с санкциями, обещанными за С-400, утверждают источники The Washington Post, план американского лидера также предусматривает заключение торговой сделки с Турцией на $100 млрд.

Как заявил в разговоре с "Газетой.Ru" ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев, Анкара скорее всего не пойдет на отказ от С-400, несмотря на предложение Трампа.

"Это обидит Кремль и нашу патриотическую общественность. Отказа полного не будет, возможны какие-либо ограничения. Анкара пойдет на большую политическую игру, будут играть на интересах США и России. Это будет происходить в ближайшее время - для нас это будет затратно, как и для американцев", - считает эксперт.

Стоит отметить, что Россия и Турция заключили соглашение о поставках ЗРС С-400 "Триумф" еще в 2017 году. Российская сторона уже поставила Анкаре все четыре дивизиона на сумму $2,5 млрд. Это стало крупнейшей сделкой между Москвой и страной НАТО - кроме Турции, российские вооружения также есть в Греции, которая закупила один комплекс С-300.

Турецко-российское соглашение негативно повлияло на отношения Анкары и Вашингтона, недовольство США связано с "риском использования" вооружений России для НАТО. В Вашингтоне считают, что Россия сможет получить информацию о вооружениях альянса, в частности истребителях F-35. На основе этих опасений США исключили Турцию из программы по данным самолетам.

В конце октября 2019 года палата представителей конгресса США абсолютным большинство голосов одобрила введение санкций против Турции, в том числе из-за покупки российских С-400. Еще одной причиной стала турецкая военная операция против курдов на севере Сирии.

Операция получила название "Источник мира" и началась в начале октября. Эрдоган отмечал, что действия Анкары направлены против Рабочей партии Курдистана (Турция считает ее террористической) и группировки "Исламское государство" (террористическая организация запрещена в России и ряде других стран).

Американские санкции против Турции предполагают заморозку активов высших должностных лиц страны, запрет на отправку стране вооружений, а также ряд ограничений для турецких банков. После вступления рестрикций в силу сотрудник Госдепа Кларк Купер обвинил Москву в навязывании С-400 Анкаре для снижения глобального влияния США в мире.

"Наши конкуренты используют продажу оружия как ключевой инструмент для укрепления собственного влияния во всем мире, а также для ослабления нашего", - уверен он.

Несмотря на давление со стороны США, Турция продолжила закупку С-400 у России. Как говорил Эрдоган, Анкара не собирается отказываться от сотрудничества с Москвой, которая демонстрирует "искренний подход" в вопросе поставок зенитных ракетных комплексов.

"С-400 - самая сильная оборонная система, и, надеюсь, мы с Россией будем ее производить вместе", - подчеркивал Эрдоган.

Однако администрация президента США не оставляет попыток наладить отношения с Турцией. Для решения противоречий Вашингтон может предложить Анкаре купить ЗРК Patriot, турецкая сторона не раз заявляла о готовности рассмотреть подобную сделку. При этом именно отказ США от продажи данных вооружений привел к покупке С-400 Турцией.


Алексей Поплавский

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Страны
Греция
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-300
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
Проекты
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