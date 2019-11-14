Глава "Ростеха" рассказал, что Россия покажет в ходе выставки в Дубае

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На международной выставке Dubai Airshow 2019, которая пройдет в столице Объединенных Арабских Эмиратов с 17 по 21 ноября этого года, Россия представит не только самолетные и вертолетные новинки, но и представит новейшие российские системы для борьбы с беспилотниками и другими средствами воздушного нападения. Об этом заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

По словам Чемезова, российские оборонные компании представят на выставке не только хорошо известные системы ПВО, но и технику РЭБ на различных носителях, начиная от ручных комплексов, заканчивая мобильными и стационарными, предназначенными для защиты от беспилотников.

Мы предлагаем технику радиоэлектронной борьбы на различных носителях, включая высокомобильные комплексы "Сапсан-Бекас", "Купол-ПРО", "Пищаль-ПРО". Эти разработки могут успешно использоваться для защиты военных и промышленных объектов, гражданской инфраструктуры от дронов

- заявил Чемезов.

В рамках единой российской экспозиции для потенциальных заказчиков будет проводиться презентация данных систем.

В свою очередь глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев подтвердил, что страны Ближнего Востока испытывают огромный интерес к российским разработкам в области борьбы с беспилотниками. Особое внимание ожидается со стороны пострадавших от атак беспилотников.

Кроме того, Россия представит экспортный вариант истребителя Су-57Э, модернизированный вертолет Ми-28НЭ, Ми-171Ш, модернизированный ЗРПК "Панцирь-С1М", РЛС "Сула" для наблюдения за космическими объектами и многое другое.

По данным "Рособоронэкспорта", единая российская экспозиция займет более 750 кв. метров, на которой свою продукцию представят восемь российских ведущих оружейных компаний.