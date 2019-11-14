Чехия присоединилась к проекту совместной закупки странами НАТО самолетов-заправщиков A-330 MRTT

Первый самолет-заправщик Airbus A330 MRTT (КС-30М) (серийный номер 1830/MRTT054, временная испанская регистрация EC-340, голландский бортовой номер M-001), построенный для ВВС Нидерландов для использования в рамках совместной многонациональной программы Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet (MMF). Хетафе (Мадрид, Испания), 02.08.2019.

ЦАМТО, 13 ноября. Согласно информации, размещенной на сайте НАТО, Чешская Республика присоединилась к программе создания многонационального парка транспортов-заправщиков ЕС/НАТО MMF (Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet).

Таким образом, Чехия стала шестой страной, присоединившейся к программе.

Как сообщал ЦАМТО, проект MMF был инициирован Европейским оборонным агентством (EDA) в 2011 году. Реализация программы связана с недостатком современных самолетов-заправщиков на вооружении ВВС европейских государств и чрезмерной зависимостью в данной сфере от США.

Нидерланды, Польша и Норвегия приняли решение начать подготовку к проведению с Airbus Defence and Space переговоров по закупке A-330 MRTT в декабре 2014 года, однако впоследствии Норвегия и Польша временно отказались от вхождения в число участников проекта.

В июле 2016 года МО Нидерландов официально уведомило парламент страны о подписании с Люксембургом меморандума о взаимопонимании, предусматривающего реализацию проекта совместной закупки A-330 MRTT. С Airbus Defence and Space было подписано соглашение, предполагающее поставку первых двух самолетов. Оно включало опционы на поставку 6 дополнительных A-330 MRTT после присоединения к проекту других стран.

Проект приобретения реализуется через Европейское оборонное агентство (EDA) и Организацию по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR – Organisation conjointe de cooperation en matiere d'armement). После завершения приобретения за эксплуатацию самолетов будет отвечать Агентство поддержки и закупок НАТО (NSPA – NATO Support and Procurement Agency).

На текущий момент участниками программы являются Бельгия, Чешская Республика, Германия, Люксембург, Нидерланды и Норвегия. Всего заказано 8 самолетов. Ожидается, что первые два из них будут доставлены в мае и июне 2020 года, соответственно.

Программа MMF будет финансироваться государствами-участниками, которые будут обладать эксклюзивными правами на применение самолетов, находящихся в распоряжении НАТО. Самолеты будут выполнены в конфигурации для дозаправки в полете всех существующих и перспективных истребителей (F-35, "Рафаль" и "Тайфун"), перевозки войск, грузов и медицинской эвакуации. Поставка первых семи самолетов будет выполнена в течение 2020-2022 гг. Восьмой самолет предполагается поставить к 2025 году. Пять самолетов MRTT будут применяться с авиабазы "Эйндховен" в Нидерландах, а три – с авиабазы "Кельн-Ван" в Германии.

Позднее, в случае присоединения других стран к программе, могут быть заказаны еще три самолета. Одним из потенциальных кандидатов является Польша.