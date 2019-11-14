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Военное обозрение

Бомбардировочный авиаполк Су-34 на Дальнем Востоке вооружили ПКР Х-35У

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Источник изображения: topwar.ru

Фронтовые бомбардировщики Су-34 авиационного полка, дислоцированного на Дальнем Востоке получили на вооружение противокорабельные ракеты Х-35У. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на росссийское военное ведомство.

Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 из состава 277-го бомбардировочного авиаполка, дислоцированного на аэродроме Хурба под Комсомольском-на-Амуре, получили на вооружение усовершенствованные противокорабельные ракеты (ПКР) Х-35У с увеличенной до 260 км дальностью полета. Самолеты с ПКР, способными уничтожить не только корабли противника, но и наземные цели, заступили на боевое дежурство этой осенью.

По мнению военных экспертов, постановка на боевое дежурство полка Су-34 с Х-35У значительно повысят боевые возможности российских ВМФ и ВКС во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. С появлением в арсенале Су-34 противокорабельной ракеты с большим радиусом действия позволит самолетам эффективно поражать морские цели противника, оказывая поддержку кораблям Тихоокеанского флота.

При этом не стоит забывать, что Су-34 сами имеют дальность полета до 4,5 тысяч км, а с дозаправкой она увеличивается до 7 тысяч, что позволяет бомбардировщикам встречать противник на дальних подступах, оставив оборону прибрежной зоны ракетным комплексам "Бал" и "Бастион".

Отметим, что ПКР Х-35У прошла испытания в Сирии, по итогам которых подверглась модернизации, увеличившей ее дальность. Возможно, что изменены и другие характеристики, но пока об этом информации нет.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Бал РК
Бастион
Су-34
Х-35
Проекты
ТОФ
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2 комментария
№1
14.11.2019 06:43
На эти самолёты совершенно другое противокорабельное вооружение напрашивается.
+3
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№2
14.11.2019 09:44
Цитата, Восход сообщ. №1

На Су-34 должны быть дальнобойные Оникс - М и гиперзвуковые Циркон - А
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