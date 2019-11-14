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Военное обозрение

В Индии раскрыли детали конструкции воздухозаборников будущего истребителя 5-го поколения AMCA

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Источник изображения: idrw.org

Накануне "Военное обозрение" привело данные из доклада ВВС Индии, где было заявлено, что первый полёт индийского истребителя 5-го поколения программы AMCA состоится в 2032 году. На данном этапе идёт разработка общего дизайна самолёта, а также готовится комплексное техническое задание.

На этом фоне в индийских СМИ вышел материал, в котором приводятся некоторые данные о планах разработки истребителя пятого поколения. Как заявлено, работа ведётся в направлении реализации технологий "сверхмалой заметности" и конструктивных особенностей, позволяющих выходить на сверхзвуковую крейсерскую скорость без форсажа.

Отмечается, что перед индийскими разработчиками стоит задача по снижению процента использования "радиозаметных" материалов. В идеале в конструкции самолёта должны преобладать композитные материалы. Вот только проблема в том, что на данный момент Индия не входит в круг государств, обладающих развитой промышленностью по созданию композитов для авиастроения. Отдельные наработки имеются, но для массового производства этого мало, собственные технологии существенно уступают, например, американским или японским.

Тем временем появилось изображение 3D-моделирования "радиозаметности" передней части будущего индийского самолёта – на основании первоначальной модели фюзеляжа AMCA. Также появилась компьютерная модель нагрузки в аэродинамической трубе.

Источник изображения: idrw.org

Основной фактор снижения незаметности – воздухозаборники. Чтобы повысить "стелс-параметры", планируется использовать так называемые змеевидные воздухозаборники, а также особый выступ перед входными отверстиями воздухозаборников истребителя.

Индийские разработчики обещают, что приемлемый вариант облика истребителя пятого поколения по программе AMCA появится в 2020 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Япония
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
ИТ
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