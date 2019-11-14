Американцы определились с местом, где следующий марсоход будет искать следы жизни

Согласно планам NASA, новый марсоход должен будет добраться до Марса уже в 2021 году

ТАСС, 13 ноября. Американские астробиологи и планетологи детально проанализировали рельеф и минеральный состав марсианского кратера Йезеро, где они планируют посадку следующего марсохода NASA. Они нашли большие залежи осадочных пород, в которых могут скрываться микроскопические следы древней жизни. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL).

"Инструмент CRISM зонда MRO открыл эти залежи карбонатов много лет назад, однако только недавно мы заметили, что они сконцентрированы в той точке, где находились берега древнего озера. Конечно, мы встретим и другие подобные отложения, однако этот известковый налет в природной ванной будет интереснее всего изучать", - прокомментировал одиз из специалистов миссии "Марс-2020" Бриони Хорган из Университета Пердью (США).

В декабре 2012 года представители NASA объявили о том, что инженеры агентства создадут еще один марсоход, пятый по счету. Он станет своеобразным наследником Curiosity, который совершил посадку на Марс в августе 2012 года. Согласно планам специалистов, этот аппарат, получивший имя "Марс-2020", должен будет полететь в космос в 2020 году и приземлиться в кратере Йезеро на экваторе Красной планеты в феврале 2021 года.

С технической точки зрения, этот марсоход будет полным наследником Curiosity. Это заметно удешевило и ускорило сборку ровера, чью стоимость NASA оценивает в 2,46 млрд долларов. Главной задачей "Марса-2020" будут не поиски следов пресноводных водоемов, как у его предшественника, а оценка обитаемости Марса в прошлом и поиски возможных следов жизни.

Для этого "Марс-2020" не только будет изучать свойства отложений осадочных пород, но и собирать их образцы в специальный "шкаф", установленный на его борту. Запасенные в нем минералы на Землю вернет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA, которая будет отправлена к Красной планете не раньше 2026 года.

Марсианские озера и реки

Научные задачи миссии, как отмечает Хорган, заставили его команду и других ученых NASA уже сейчас приступить к поискам тех уголков кратера Йезеро, где следы древней марсианской жизни могли сохраниться лучше всего.

Как и кратер Гейл, эту выемку на поверхности Марса в далеком прошлом покрывали водоемы, однако в этом случае на его территории были не только озера, но и целая сеть из мелководных, но достаточно широких рек. Хорган и его коллеги давно изучают их дельту в надежде найти отложения глины и других осадочных пород, которые сформировались в результате движения воды.

Недавно американские ученые провели своеобразную перепись всех подобных залежей с помощью спектрометра CRISM, который установлен на борту зонда MRO. Их интересовало то, как далеко от русел древних рек и берегов озер расположены породы, в том числе карбонаты, гипс и глина.

Анализируя эту карту, планетологи обнаружили на северо-западной кромке Йезеро крайне интересные отложения карбонатов. Они расположены прямо на береговой линии древнего озера, которая существовала в этой части кратера в первые эпохи жизни Марса, когда его атмосфера еще не улетучилась в космос, а на поверхности находились большие запасы воды.

Это открытие сразу заинтересовало исследователей. Дело в том, что в составе аналогичных отложений мела и других минералов, которые содержат в себе кальций и формируются на теплых мелководьях, почти всегда есть следы микробов и других форм жизни. Кроме того, эти залежи содержат в себе гораздо больше карбонатов, чем другие скопления осадочных пород в кратере Йезеро, и заметно отличаются от них по составу и облику.

Это делает их главной и первоочередной целью для поисков следов марсианской жизни при помощи инструментов "Марса-2020", а также других марсоходов, которых планируют отправить на четвертую планету Солнечной системы в ближайшие годы, резюмировали ученые.