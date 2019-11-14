Россия представит на выставке в Дубае Су-57Э

"Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") представит на выставке в Дубае новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев агентству "РИА Новости" в среду, 13 ноября.

"Мы делаем всё возможное, чтобы оправдать внимание партнеров и удивить их уникальными разработками российских оборонных предприятий", — подчеркнул Михеев.

Он отметил, что этот год не стал исключением. Кроме истребителя Су-57Э на выставке Dubai Airshow компания покажет модернизированные с учетом опыта боевого применения вертолеты Ми-28НЭ и Ми-171Ш, а также уникальные средства ПВО, включая модернизированный ЗРПК "Панцирь-С1М". Помимо авиации будет представлена новая РЛС "Сула" для наблюдения за космическими объектами.

Экспортный вариант Су-57Э впервые был представлен на авиасалоне МАКС-2019, который проходил в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

Истребители Су-57Э предназначены для решения широкого спектра боевых задач при действиях по воздушным, наземным и морским целям. Их можно эксплуатировать круглосуточно и при любых погодных условиях. Уровень заметности у Су-57Э довольно низкий, их комплекс вооружения и бортовое оборудование защищены от помех. Также истребители способны поддерживать длительный сверхзвуковой режим полета.

Международный авиасалон Dubai Airshow 2019 пройдет с 17 по 21 ноября в ОАЭ. "Рособоронэкспорт" выступает организатором единой российской экспозиции. На ней свою продукцию представят восемь ведущих холдингов, выпускающих вооружение и военную технику, в том числе ОАК, "Вертолеты России", ОДК, "Высокоточные комплексы", "Алмаз-Антей", "Швабе".