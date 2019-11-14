Перспективный истребитель Tempest обкатают на списанном авиалайнере

Британская компания 2Excel Aviation, которая занимается ремонтом и техобслуживанием самолётов, получила списанный пассажирский лайнер для переделки в летающую лабораторию. 24-летний Boeing 757, ранее принадлежавший туроператору TUI, будет использоваться для испытаний авионики, радиолокационной станции, оптико-электронной системы и других бортовых систем истребителя проекта Tempest.

Ремонт и конвертация авиалайнера в летающую лабораторию будут завершены в конце нынешнего или начале 2020 года. В следующем году самолёт, оборудованный всем необходимым измерительным оборудованием и рабочими местами специалистов, будет передан Министерству обороны Великобритании. Концепт истребителя Tempest был представлен британским министерством обороны в середине прошлого года.

Перспективный самолёт планируется принять на вооружение в середине 2030-х годов. В проекте Tempest участвуют британские компании BAE Systems, Rolls Royce и MBDA, а также итальянский концерн Leonardo.

Истребитель будет выполнен высокопланом с двумя отклонёнными в стороны килями и получит два двигателя с воздухозаборниками, расположенными по сторонам фюзеляжа под крылом, отмечает ПМ.

В конструкции Tempest широко используют технологии малозаметности. Истребитель будет опционально пилотируемым. После выполнения задач в рамках данного проекта летающая лаборатория на базе Boeing 757 будет использоваться для испытаний новых систем и перспективного вооружения для истребителей Typhoon и F-35.