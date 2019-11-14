Войти
Военно-промышленный курьер

МРК "Ингушетия" протестировал запуск крылатой ракеты "Калибр"

412
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Малый ракетный корабль "Ингушетия" проекта 21631 (шифр "Буян-М"), выполняющий программу заводских ходовых испытаний в Черном море, провел испытательный пуск макета высокоточной крылатой ракеты "Калибр".

Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на  пресс-службу Минобороны РФ, экипаж МРК также проверил работу артиллерийских комплексов, поразив условные морские и береговые цели.

По результатам стрельб недостатков в работе вооружения выявлено не было, отметили в военном ведомстве.

"Ингушетия" – уже восьмой МРК в серии кораблей проекта 21631. Его заложили на Зеленодольском заводе в августе 2014 года, спустили на воду в июне 2019 года.

Изначально планировалось, что корабль введут в строй в октябре 2018 года, но из-за переноса сроков сдачи малых ракетных кораблей проекта 21631 "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", которые пополнили ВМФ в 2018 году, завершение строительства "Ингушетии" сдвинули на 2019-й.

Заводские ходовые испытания "Ингушетии" в акватории Черного моря начались 30 сентября.

МРК проекта 21631 – многоцелевые корабли типа "река-море". Оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения, в том числе, новейшим универсальным ракетным комплексом большой дальности "Калибр-НК".

Водоизмещение МРК проекта 21631 составляет 949 тонн при длине в 75 метров и ширине – 11 метров. Максимальная скорость – 25 узлов. Дальность плавания – 2500 миль, автономность – 10 суток. Экипаж – 52 человека.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Компании
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
Проекты
21631 Буян-М
Калибр КР
Похожие новости
26.02.2018
ВМФ может в марте получить малый ракетный корабль "Вышний Волочек"
27.11.2017
Мал, но опасен: "Каракурт" выходит в море
17.03.2017
Чем вооружился Крым после воссоединения с Россией
14.04.2015
На Зеленодольском судостроительном заводе заложен малый ракетный корабль «Грайворон»
01.08.2014
Начались ходовые испытания малого ракетного корабля «Великий Устюг»
26.06.2013
На Каспийскую флотилию прибыл малый ракетный корабль «Град Свияжск»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.11 12:34
  • 30
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 14.11 12:21
  • 10
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 14.11 12:21
  • 3
"Сухой" над водой: Дальний Восток защитят самолёты с ракетами-убийцами
  • 14.11 12:18
  • 2
"Папанин" для Арктики: в России создан боевой ледокол
  • 14.11 11:59
  • 3
СМИ: Первые ракеты с "Авангардом" начнут дежурство в ближайшие недели
  • 14.11 11:35
  • 19
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 14.11 10:54
  • 2
Сколько тратят государства на космос.
  • 14.11 10:29
  • 1
Новая огнеметная система пройдет по брусчатке Красной площади
  • 14.11 09:44
  • 2
Бомбардировочный авиаполк Су-34 на Дальнем Востоке вооружили ПКР Х-35У
  • 14.11 09:10
  • 39
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 14.11 08:28
  • 2
В России разработали спутник для сжигания космического мусора солнечными лучами
  • 14.11 07:51
  • 4
Засекреченный американский самолет Celera 500L совершил первый полёт
  • 14.11 07:36
  • 8
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 14.11 06:39
  • 1
Памятная бигдата: генералам поможет искусственный интеллект
  • 14.11 06:05
  • 1
В России назвали самые продвинутые технологии Украины