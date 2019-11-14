МРК "Ингушетия" протестировал запуск крылатой ракеты "Калибр"

Малый ракетный корабль "Ингушетия" проекта 21631 (шифр "Буян-М"), выполняющий программу заводских ходовых испытаний в Черном море, провел испытательный пуск макета высокоточной крылатой ракеты "Калибр".

Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, экипаж МРК также проверил работу артиллерийских комплексов, поразив условные морские и береговые цели.

По результатам стрельб недостатков в работе вооружения выявлено не было, отметили в военном ведомстве.

"Ингушетия" – уже восьмой МРК в серии кораблей проекта 21631. Его заложили на Зеленодольском заводе в августе 2014 года, спустили на воду в июне 2019 года.

Изначально планировалось, что корабль введут в строй в октябре 2018 года, но из-за переноса сроков сдачи малых ракетных кораблей проекта 21631 "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", которые пополнили ВМФ в 2018 году, завершение строительства "Ингушетии" сдвинули на 2019-й.

Заводские ходовые испытания "Ингушетии" в акватории Черного моря начались 30 сентября.

МРК проекта 21631 – многоцелевые корабли типа "река-море". Оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения, в том числе, новейшим универсальным ракетным комплексом большой дальности "Калибр-НК".

Водоизмещение МРК проекта 21631 составляет 949 тонн при длине в 75 метров и ширине – 11 метров. Максимальная скорость – 25 узлов. Дальность плавания – 2500 миль, автономность – 10 суток. Экипаж – 52 человека.