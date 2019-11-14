Моряки-балтийцы оценят красоты Мьянмы

Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" совершил деловой заход в порт Янгон.

У берегов Республики Мьянма "Перекоп" бросил якорь, чтобы пополнить корабельные запасы до установленных норм, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов. Также за четыре дня стоянки экипаж будет иметь возможность отдохнуть на суше и осмотреть местные достопримечательности.

С 5 июля "Перекоп" находится в дальнем походе вокруг Евразии. Оставив за кормой более 20 тысяч морских миль, он побывает в четырех океанах. Ранее УК уже совершил переход по Северному морскому пути.

В настоящее время на его борту находятся более 100 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О. Макарова и ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (Санкт-Петербург). На корабле для обучения есть специальные классы и тренажерные комплексы. Морскую практику на нем могут проходить одновременно до 300 будущих штурманов, механиков и судоводителей.

Во время похода "Перекоп" посещает крупные порты России, совершая замены курсантов. В прошлом году практику на нем прошли более тысячи человек.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)