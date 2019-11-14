Войти
Военно-промышленный курьер

Моряки-балтийцы оценят красоты Мьянмы

Разделы: Флот
387
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" совершил деловой заход в порт Янгон.

У берегов Республики Мьянма "Перекоп" бросил якорь, чтобы пополнить корабельные запасы до установленных норм, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов. Также за четыре дня стоянки экипаж будет иметь возможность отдохнуть на суше и осмотреть местные достопримечательности.

С 5 июля "Перекоп" находится в дальнем походе вокруг Евразии. Оставив за кормой более 20 тысяч морских миль, он побывает в четырех океанах. Ранее УК уже совершил переход по Северному морскому пути.

В настоящее время на его борту находятся более 100 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О. Макарова и ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" (Санкт-Петербург). На корабле для обучения есть специальные классы и тренажерные комплексы. Морскую практику на нем могут проходить одновременно до 300 будущих штурманов, механиков и судоводителей.

Во время похода "Перекоп" посещает крупные порты России, совершая замены курсантов. В прошлом году практику на нем прошли более тысячи человек.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мьянма
Россия
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
07.11.2019
Якорь поднять, следующая остановка – Янгон
25.10.2019
Над Калининградской областью начала курсировать "небесная бензоколонка"
28.06.2016
Будут ли украинские ЗРК на белорусских шасси сбивать российские самолеты?
17.11.2015
Корабль "Юрий Иванов" прибыл на Северный флот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.11 12:34
  • 30
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 14.11 12:21
  • 10
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 14.11 12:21
  • 3
"Сухой" над водой: Дальний Восток защитят самолёты с ракетами-убийцами
  • 14.11 12:18
  • 2
"Папанин" для Арктики: в России создан боевой ледокол
  • 14.11 11:59
  • 3
СМИ: Первые ракеты с "Авангардом" начнут дежурство в ближайшие недели
  • 14.11 11:35
  • 19
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 14.11 10:54
  • 2
Сколько тратят государства на космос.
  • 14.11 10:29
  • 1
Новая огнеметная система пройдет по брусчатке Красной площади
  • 14.11 09:44
  • 2
Бомбардировочный авиаполк Су-34 на Дальнем Востоке вооружили ПКР Х-35У
  • 14.11 09:10
  • 39
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 14.11 08:28
  • 2
В России разработали спутник для сжигания космического мусора солнечными лучами
  • 14.11 07:51
  • 4
Засекреченный американский самолет Celera 500L совершил первый полёт
  • 14.11 07:36
  • 8
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 14.11 06:39
  • 1
Памятная бигдата: генералам поможет искусственный интеллект
  • 14.11 06:05
  • 1
В России назвали самые продвинутые технологии Украины