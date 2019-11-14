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Гиперзвуковые "Авангарды" готовятся встать на боевое дежурство

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вооруженные силы России на опытно-боевое дежурство получат в ближайшие недели первый ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард".

Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В конце ноября - начале декабря в Домбаровской дивизии (Оренбургская область) ракетных войск стратегического назначения заступят на опытно-боевое дежурство две оснащенные гиперзвуковым планирующим крылатым блоком ракеты УР-100Н УТТХ из состава первого полка комплексов", - сказал собеседник.

Также было отмечено, что  в настоящее время в этом районе "ведутся работы по подготовке обеих ракет и их загрузке в шахты, проводятся проверки функционирования защищенного командного пункта полка и другие мероприятия".

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