Гиперзвуковые "Авангарды" готовятся встать на боевое дежурство

Вооруженные силы России на опытно-боевое дежурство получат в ближайшие недели первый ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард".

Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В конце ноября - начале декабря в Домбаровской дивизии (Оренбургская область) ракетных войск стратегического назначения заступят на опытно-боевое дежурство две оснащенные гиперзвуковым планирующим крылатым блоком ракеты УР-100Н УТТХ из состава первого полка комплексов", - сказал собеседник.

Также было отмечено, что в настоящее время в этом районе "ведутся работы по подготовке обеих ракет и их загрузке в шахты, проводятся проверки функционирования защищенного командного пункта полка и другие мероприятия".