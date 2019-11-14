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ЦАМТО

В ракетное соединение ВВО, дислоцированное в Республике Бурятия, поступают современные противогазы ПМК-2

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ПМК-4
Противогаз масочный коробочный ПМК-4.
Источник изображения: http://www.russianarms.ru/

ЦАМТО, 13 ноября. В ракетное соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Республике Бурятия, в рамках перевооружения поступают современные противогазы ПМК-2, которые заменят средства защиты органов дыхания ПМГ-2.

Новые противогазы являются уникальными, поскольку защищают кожу лица, глаза, а также органы дыхания военнослужащих не только от радиоактивной пыли и отравляющих веществ, но и от химически опасных веществ, в том числе активного хлора и аммиака.

Конструкция ПМК-2 предусматривает наличие двух фильтрующих поглощающих элементов (фильтров), что в значительной мере увеличивает время защиты личного состава в условиях применения вероятным противником оружия массового поражения, в том числе ядерного и химического.

По сравнению с предыдущими образцами, защита кожи лица и глаз в новом противогазе осуществляется с помощью унифицированной шлем-маски, размер которой регулируется в трех позициях.

В противогазе предусмотрена возможность употребления жидкости в боевом положении с помощью специального заборника, что значительно увеличивает работоспособность личного состава в условиях РХБ заражения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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