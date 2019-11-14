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ТАСС

Более 2,5 тыс. предприятий ОПК приглашены на форум "Армия-2020"

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Павел Попов
Павел Попов.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Марат Абулхатин

Заместитель министра обороны Павел Попов сообщил, что всего форум могут посетить 1,5 млн человек

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Свыше 2,5 тыс. предприятий промышленности и организаций приглашены принять участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Об этом сообщил в среду заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов на заседании организационного комитета форума.

"К участию в форуме уже приглашено более 2,5 тыс. предприятий и организаций. Выставочная экспозиция будет сформирована в павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка общей площадью свыше 320 тыс. кв. м", - рассказал Попов.

По его словам, суммарная посещаемость форума прогнозируется на уровне 1,5 млн человек.

Ранее глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в следующем году форум пройдет одновременно с Армейскими международными играми.

Попов уточнил, что 23 августа планируется провести совместную церемонию открытия форума и Армейских игр в конгрессно-выставочном центре "Патриот", с 24 по 26 августа на форуме смогут работать специалисты, а с 27 по 29 августа он будет открыт для всех желающих. Даты завершения игр он не сообщил, но традиционно они проходят в течение двух недель.

В этом году в форуме "Армия" приняли участие более 1,3 тыс. отечественных и зарубежных предприятий и организаций, которые представили свыше 27 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
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