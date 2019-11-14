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ТАСС

Форум "Армия" и Армейские международные игры пройдут в 2020 году одновременно

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Международный военно-технический форум "Армия-2019"
Международный военно-технический форум "Армия-2019".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По словам министра обороны Сергея Шойгу, такой формат позволит повысить уровень представительства иностранных делегаций и расширить возможности официальных переговоров и встреч

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Военно-технический форум "Армия" проведут одновременно с Армейскими международными играми в августе следующего года. Об этом сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании организационного комитета форума.

"В августе следующего года проведем шестой Международный военно-технический форум "Армия", - сказал министр. - Отличительной особенностью форума станет то, что мы будем проводить его одновременно с Армейскими международными играми".

По словам Шойгу, такой формат позволит повысить уровень представительства иностранных делегаций, расширить возможности официальных переговоров и встреч. "Несомненно, это положительно скажется на имидже обоих мероприятий и их популярности", - подчеркнул глава Минобороны.

Он рассказал, что результаты юбилейного, пятого форума, который прошел в этом году, по всем показателям превзошли предыдущие. "Конгрессно-выставочный центр "Патриот" принял более 1,3 тыс. предприятий и организаций, представивших свыше 27 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения", - отметил министр.

На форуме были подписаны 46 государственных контрактов на общую сумму свыше 1 трлн рублей. "С размахом прошли демонстрационные показы новейшей военной техники в сухопутном, водном и авиационном кластерах - на полигоне Алабино, озере Комсомольском, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте", - сказал глава военного ведомства.

В мероприятиях приняли участие представители 120, в том числе более 40 делегаций.

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