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Военное обозрение

Российские вертолёты расширили зону патрулирования на севере Сирии

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Источник изображения: topwar.ru

Вертолеты российской армейской авиации расширяют территорию воздушного патрулирования на северо-востоке Сирии. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента, Ми-8 и Ми-35 российских ВКС начали облет населенных пунктов провинции Хасеке.

Российская армейская авиация приступила к патрулированию населенных пунктов и основных автодорог провинции Хасеке, тем самым значительно расширив зону воздушного патрулирования. По словам российских военных, такие меры позволяют не только контролировать большую территорию, но и прокладывать новые маршруты для патрулей российской военной полиции. Кроме того, вертолеты ВКС РФ осуществляют контроль за гуманитарными миссиями.

Выполняем задачи воздушного патрулирования в северных районах Сирии, а также сопровождаем автомобильные колонны с гуманитарной помощью и колонны патрулей военной полиции

- сообщил штурман одного из российских вертолетов Ми-8АМТШ.

Российские вертолетчики начали боевое патрулирование на севере Сирии на прошлой неделе. Полеты проходят на малой высоте, не превышающей 50-60 метров, этого требуют меры предосторожности. Патрулирование осуществляется ежедневно, в каждый воздушный патруль заступают две винтокрылые машины.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ми-35
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
ВПВС РФ
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