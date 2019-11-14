NASA отказалось от неофициального названия цели New Horizons из-за ассоциаций с нацизмом

Теперь самый далекий от Солнца объект, которого когда-либо достигал рукотворный космический аппарат, официально называется не Ультима Туле, а Аррокот

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) присвоило транснептуновому астероиду 2014 MU69, которого исследовала миссия New Horizons, официальное название Аррокот. Прежнее, неофициальное наименование - Ультима Туле - американцы отвергли из-за ассоциаций с нацистской идеологией. Об этом сообщило издание New Scientist.

В момент запуска зонда NASA New Horizons, в 2015 году, специалисты еще не до конца определились со всеми его целями. Первоначально он должен был исследовать Плутон и его спутник Харон, но со следующим объектом исследования сотрудники NASA планировали определиться уже во время полета New Horizons.

Их "спас" телескоп "Хаббл", который в 2014 году открыл транснептуновый астероид 2014 MU69, до которого зонд гарантированно мог добраться - в отличие от других потенциальных целей. Именно к нему и направилась миссия.

Сначала астрономы называли астероид PT1 - от английских слов "potential target", "потенциальная цель". Затем его стали неофициально называть "Ультима Туле" - в честь мифического острова, который, согласно античным представлениям, находился на краю обитаемого мира.

Однако в 2018 году репортер журнала Newsweek обратил внимание на то, что словосочетание "Ультима Туле" использовали не только древние греки. Впоследствии, уже в XX веке, его стали активно использовать в своей пропаганде нацисты. Они называли так древнюю прародину арийской расы.

В результате развернулась общественная дискуссия, в которой часть ученых были за то, чтобы не обращать внимание на негативные коннотации и сделать "Ультима Туле" официальным названием, а другие, напротив, были категорически против любой, даже опосредованной связи, с нацистской идеологией.

NASA поддержало точку зрения последних и 12 ноября официально присвоило 2014 MU69 название "Аррокот". На языке индейцев-алгонкинов это слово означает "небо". Язык для наименования объекта астрономы выбрали из-за того, что эти индейцы, в частности, племя поухатан, обитало в штате Мэриленд, где располагается контрольный центр миссии New Horizons.

Благодаря данным миссии мы сейчас знаем об Аррокоте достаточно много - например, то, что его длина - около 30 км., он похож на красноватого снеговика, на его поверхности есть следы метанола и водяного льда, а также органических молекул. Плоскость вращения небесного тела вокруг Солнца почти совпадает с плоскостью эклиптики, полный оборот по орбите астероид совершает за 293 года.

Поскольку Аррокот представляет собой своеобразный "строительный блок", из которого формируются планеты, ученые надеются, что его исследование поможет лучше понять, как происходит этот процесс.