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Интерфакс-АВН

Россия представит на авиавыставке в Дубае средства для борьбы с беспилотниками

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Сергей Чемезов
Сергей Чемезов.
Источник изображения: Сергей ЧемезовФото с сайта Госкорпорации Ростех

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН -0 Россия на выставке Dubai Airshow покажет последние разработки в области противовоздушной обороны, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"На Dubai Airshow 2019 холдинги Ростеха, помимо новинок в отрасли самолето- и вертолетостроения, представят новейшие российские системы для борьбы с беспилотниками и другими средствами воздушного нападения. В частности, наряду с хорошо известными системами ПВО мы предлагаем технику радиоэлектронной борьбы на различных носителях, включая высокомобильные комплексы "Сапсан-Бекас", "Купол-ПРО", "Пищаль-ПРО". Эти разработки могут успешно использоваться для защиты военных и промышленных объектов, гражданской инфраструктуры от дронов", - заявил Чемезов, чьи слова привели в пресс-службе "Рособоронэкспорта" в среду.

В свою очередь глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что для потенциальных заказчиков на выставке проведут презентацию подобных систем.

"Ожидаем огромный интерес к российским разработкам в области борьбы с беспилотниками. К сожалению, Ближний Восток одним из первых регионов мира узнал о реальности угрозы, исходящей от малых и сверхмалых дронов, попавших в руки террористов. Сегодня Рособоронэкспорт представляет широчайшую линейку средств, способных защитить от этой новой опасности любые объекты и территории",- сказал Михеев.

Он сообщил, что на выставке РФ будет продвигать истребитель пятого поколения Су-57.

"Представим здесь новейший истребитель пятого поколения Су-57Э (в виде модели - ИФ), модернизированные с учетом опыта боевого применения вертолеты Ми-28НЭ и Ми-171Ш, а также уникальные средства противовоздушной обороны, включая модернизированную версию ЗРПК "Панцирь-С1М". Не обошли стороной и космическую тематику: в Дубае презентуем новую РЛС "Сула" для наблюдения за космическими объектами", - отметил глава компании.

"Рособоронэкспорт" выступает на Dubai Airshow 2019 (17-21 ноября) организатором единой российской экспозиции, общая площадь которой составит более 750 кв. метров. Свою продукцию представят восемь ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику для ВВС, ПВО и РЭБ, в том числе ПАО "ОАК", АО "Вертолеты России", АО "ОДК", АО "НПО "Высокоточные комплексы", Концерн ВКО "Алмаз - Антей", АО "Швабе" и другие.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ми-17
Ми-28Н
Ми-28НЭ
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