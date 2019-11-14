Россия представит на авиавыставке в Дубае средства для борьбы с беспилотниками

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН -0 Россия на выставке Dubai Airshow покажет последние разработки в области противовоздушной обороны, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"На Dubai Airshow 2019 холдинги Ростеха, помимо новинок в отрасли самолето- и вертолетостроения, представят новейшие российские системы для борьбы с беспилотниками и другими средствами воздушного нападения. В частности, наряду с хорошо известными системами ПВО мы предлагаем технику радиоэлектронной борьбы на различных носителях, включая высокомобильные комплексы "Сапсан-Бекас", "Купол-ПРО", "Пищаль-ПРО". Эти разработки могут успешно использоваться для защиты военных и промышленных объектов, гражданской инфраструктуры от дронов", - заявил Чемезов, чьи слова привели в пресс-службе "Рособоронэкспорта" в среду.

В свою очередь глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что для потенциальных заказчиков на выставке проведут презентацию подобных систем.

"Ожидаем огромный интерес к российским разработкам в области борьбы с беспилотниками. К сожалению, Ближний Восток одним из первых регионов мира узнал о реальности угрозы, исходящей от малых и сверхмалых дронов, попавших в руки террористов. Сегодня Рособоронэкспорт представляет широчайшую линейку средств, способных защитить от этой новой опасности любые объекты и территории",- сказал Михеев.

Он сообщил, что на выставке РФ будет продвигать истребитель пятого поколения Су-57.

"Представим здесь новейший истребитель пятого поколения Су-57Э (в виде модели - ИФ), модернизированные с учетом опыта боевого применения вертолеты Ми-28НЭ и Ми-171Ш, а также уникальные средства противовоздушной обороны, включая модернизированную версию ЗРПК "Панцирь-С1М". Не обошли стороной и космическую тематику: в Дубае презентуем новую РЛС "Сула" для наблюдения за космическими объектами", - отметил глава компании.

"Рособоронэкспорт" выступает на Dubai Airshow 2019 (17-21 ноября) организатором единой российской экспозиции, общая площадь которой составит более 750 кв. метров. Свою продукцию представят восемь ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику для ВВС, ПВО и РЭБ, в том числе ПАО "ОАК", АО "Вертолеты России", АО "ОДК", АО "НПО "Высокоточные комплексы", Концерн ВКО "Алмаз - Антей", АО "Швабе" и другие.