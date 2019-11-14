Войти
Военно-промышленный курьер

БПК "Маршал Шапошников" вывели из сухого дока и перевели к достроечному пирсу

406
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников" проекта 1155, который с 2015 года проходит модернизацию в Центре судоремонта "Дальзавод" (Владивосток), вывели из сухого дока и поставили к достроечному пирсу предприятия.

Как сообщает Mil.Press FlotProm  со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, в период докования проведен ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, смонтировано электромеханическое оборудование и завершены фундаменты под принципиально новое оборудование, отметили в военном ведомстве. Изготовлены новые участки валопроводов, частично заменены магистральные кабельные трассы и произведена их укладка под новые системы вооружений.

Как сообщалось ранее, после завершения модернизации БПК "Маршал Шапошников" переклассифицируют во фрегат: в обновленном виде он будет сочетать в себе возможности носителя высокоточных крылатых ракет и противолодочного корабля.

В дальнейшем планируется, что аналогичную модернизацию пройдут и все остальные БПК проекта 1155.

Ожидается, что "Маршал Шапошников" совершит первый контрольный выход в море до конца 2019 года.

Большие противолодочные корабли проекта 1155 производились в 1977–1991 годах. Всего построили 12 кораблей, из которых в составе флота остались восемь.

При полном водоизмещении 7570 тонн и длине корпуса 163,5 метра БПК проекта 1155 развивают скорость до 32 узлов. Дальность плавания – до 5000 морских миль на экономичном ходе 18 узлов, автономность – 30 суток. Экипаж – 220 человек (включая 29 офицеров).

Вооружение корабля составляют: две 100-мм артустановки АК-100, две 45-мм полуавтоматические пушки 21-КМ, четыре 30-мм зенитно-артиллерийских комплекса АК-630, два зенитно-ракетных комплекса "Кинжал", два противолодочных комплекса "Раструб-Б", две реактивно-бомбовые установки РБУ-6000, а также торпедные аппараты. На борту БПК базируются два вертолета Ка-27ПЛ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-100
АК-630 Ласка
Ка-27ПЛ
Кинжал ЗРК
РБУ-6000
Компании
Дальзавод
Минoбороны РФ
Проекты
пр. 1155
Похожие новости
12.11.2019
Гиперзвуковые "клыки". Зачем Россия ставит новые ракеты на старые корабли
30.10.2019
Модернизированные БПК проекта 1155 переквалифицируют во фрегаты
23.09.2019
Минобороны опубликовало видео стрельб из зенитных ракетных комплексов "Кинжал"
16.08.2017
Потопленные перестройкой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.11 12:34
  • 30
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 14.11 12:21
  • 10
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 14.11 12:21
  • 3
"Сухой" над водой: Дальний Восток защитят самолёты с ракетами-убийцами
  • 14.11 12:18
  • 2
"Папанин" для Арктики: в России создан боевой ледокол
  • 14.11 11:59
  • 3
СМИ: Первые ракеты с "Авангардом" начнут дежурство в ближайшие недели
  • 14.11 11:35
  • 19
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 14.11 10:54
  • 2
Сколько тратят государства на космос.
  • 14.11 10:29
  • 1
Новая огнеметная система пройдет по брусчатке Красной площади
  • 14.11 09:44
  • 2
Бомбардировочный авиаполк Су-34 на Дальнем Востоке вооружили ПКР Х-35У
  • 14.11 09:10
  • 39
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 14.11 08:28
  • 2
В России разработали спутник для сжигания космического мусора солнечными лучами
  • 14.11 07:51
  • 4
Засекреченный американский самолет Celera 500L совершил первый полёт
  • 14.11 07:36
  • 8
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 14.11 06:39
  • 1
Памятная бигдата: генералам поможет искусственный интеллект
  • 14.11 06:05
  • 1
В России назвали самые продвинутые технологии Украины