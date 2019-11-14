БПК "Маршал Шапошников" вывели из сухого дока и перевели к достроечному пирсу

Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников" проекта 1155, который с 2015 года проходит модернизацию в Центре судоремонта "Дальзавод" (Владивосток), вывели из сухого дока и поставили к достроечному пирсу предприятия.

Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, в период докования проведен ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, смонтировано электромеханическое оборудование и завершены фундаменты под принципиально новое оборудование, отметили в военном ведомстве. Изготовлены новые участки валопроводов, частично заменены магистральные кабельные трассы и произведена их укладка под новые системы вооружений.

Как сообщалось ранее, после завершения модернизации БПК "Маршал Шапошников" переклассифицируют во фрегат: в обновленном виде он будет сочетать в себе возможности носителя высокоточных крылатых ракет и противолодочного корабля.

В дальнейшем планируется, что аналогичную модернизацию пройдут и все остальные БПК проекта 1155.

Ожидается, что "Маршал Шапошников" совершит первый контрольный выход в море до конца 2019 года.

Большие противолодочные корабли проекта 1155 производились в 1977–1991 годах. Всего построили 12 кораблей, из которых в составе флота остались восемь.

При полном водоизмещении 7570 тонн и длине корпуса 163,5 метра БПК проекта 1155 развивают скорость до 32 узлов. Дальность плавания – до 5000 морских миль на экономичном ходе 18 узлов, автономность – 30 суток. Экипаж – 220 человек (включая 29 офицеров).

Вооружение корабля составляют: две 100-мм артустановки АК-100, две 45-мм полуавтоматические пушки 21-КМ, четыре 30-мм зенитно-артиллерийских комплекса АК-630, два зенитно-ракетных комплекса "Кинжал", два противолодочных комплекса "Раструб-Б", две реактивно-бомбовые установки РБУ-6000, а также торпедные аппараты. На борту БПК базируются два вертолета Ка-27ПЛ.