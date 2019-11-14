Новая огнеметная система пройдет по брусчатке Красной площади

К маю 2020 года на вооружение российской армии должна поступить перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка"), сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

В интервью газете "Красная звезда" он отметил, что разработка ТОС-2 должна завершиться к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Планируется, что эта боевая машина примет участие в параде на Красной площади", - отметил Кириллов.

ТОС-2 - тяжелая огнеметная система залпового огня, предназначенная для уничтожения легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений противника.