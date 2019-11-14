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Военно-промышленный курьер

Новая огнеметная система пройдет по брусчатке Красной площади

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Источник изображения: vpk-news.ru

К маю 2020 года на вооружение российской армии должна поступить перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка"), сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

В интервью газете "Красная звезда" он отметил, что разработка ТОС-2 должна завершиться к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Планируется, что эта боевая машина примет участие в параде на Красной площади", - отметил Кириллов.

ТОС-2 - тяжелая огнеметная система залпового огня, предназначенная для уничтожения легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений противника.

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Страны
Россия
Проекты
2020-й год
ЯО
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1 комментарий
№1
14.11.2019 10:29
Армата, Бумеранг, Курганец-25, Коалиция... пять лет назад тоже проехали по Красной площади, но в войсках до сих пор нет ни одного серийного образца
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