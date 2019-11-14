Россия загрузит супероружие в шахты до конца года

Вооруженные силы (ВС) России на опытно-боевое дежурство первый ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард" получат в ближайшие недели, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В конце ноября — начале декабря в Домбаровской дивизии (Оренбургская область) РВСН [Ракетных войск стратегического назначения] заступят на опытно-боевое дежурство две оснащенные гиперзвуковым планирующим крылатым блоком ракеты УР-100Н УТТХ из состава первого полка комплексов", — сказал собеседник.

Собеседник добавил, что в настоящее время в этом районе "ведутся работы по подготовке обеих ракет и их загрузке в шахты, проводятся проверки функционирования защищенного командного пункта полка и другие мероприятия".

В октябре 2018 года источник ТАСС заявлял, что первый полк, вооруженный комплексом "Авангард", заступит на боевое дежурство до конца 2019 года.

"Авангард" анонсировал президент России Владимир Путин в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию.