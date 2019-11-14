Стало известно об участии новейшей ТОС-2 в юбилейном Параде Победы

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Разработка тяжелой огнеметной системы ТОС-2 закончится к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Есть планы, что данная боевая машина примет участие в Параде на Красной площади 9 мая 2020 года.

Об этом газете "Красная звезда" рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Также в материале Юлии Козак сообщается, что в настоящее время ведется разработка перспективного многофункционального робототехнического комплекса РХБ защиты нового поколения.

В его состав войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты вертолетного и самолетного типов.

Комплекс будет предназначен для выполнения РХБ разведки на местности и проведения мероприятий по ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения в военное время, а также аварий на опасных объектах в мирное время.

Сообщается, что в текущем году войска должны обновиться более чем на 350 единиц специальной техники, среди которых термодымовые машины ТДА-3, комплексы дистанционного управления аэрозольным противодействием КДУД, контрольно-распределительные пункты КРПП-2, универсальные станции специальной обработки УССО, универсальные тепловые машины УТМ-80М.