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ЦАМТО

РВСН продолжают получать современные образцы техники войск РХБ защиты

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РХМ-6
РХМ-6.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 13 ноября. В перевооружаемые соединения Ракетных войск стратегического назначения продолжается поступление новейшей техники войск РХБ защиты.

Современные машины, среди которых АРС-14КМ, РХМ-6 и первые образцы УТМ-80М, позволяют полностью решать весь комплекс задач от проведения разведки до полной специальной обработки вооружения, военной и специальной техники, включая автономные пусковые установки.

Всего в РВСН поступило уже около 100 ед. новейшей специальной техники войск РХБ защиты.

В 2019 году стратегические ракетчики получили более 20 ед. техники. В 2020 году спланирована поставка еще 16 ед. специальной техники.

После обновления линейки специальной техники войск РХБ защиты в РВСН значительно сократились сроки выполнения задач, и существенно повысилось качество их выполнения за счет расширения возможностей современных машин.

Для проведения полной специальной обработки вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), включая пусковые установки, в РВСН поступает авторазливочная станция АРС-14КМ. Предназначением данной машины является дегазация, дезактивации и дезинфекция ВВСТ, отдельных участков местности и дорог, временное хранение и транспортирование воды и дегазирующих растворов, а также создание аэрозольных завес.

Кроме авторазливочной станции АРС-14КМ, перевооружаемые соединения РВСН получают универсальные тепловые машины УТМ-80М. Разработанный состав комплекта позволяет выполнять специальную обработку крупногабаритной военной техники, в том числе автономных пусковых установок, с перемещением площадки оператора вдоль обрабатываемого объекта на высоте до 20 м.

Машины нового поколения РХМ-6 предназначены для ведения РХБ разведки и обеспечивают передачу данных в автоматизированную систему управления войсками. Применение РХМ-6 позволяет получать в реальном масштабе времени разведывательную информацию о РХБ и метеорологической обстановке с ее отображением на интерактивной карте в машине разведки и пункте приема информации, контролировать выполнение задач подчиненными расчетами, оперативно их уточнять в зависимости от складывающейся обстановки, а также контролировать РХБ обстановку в районе расположения войск и своевременно их оповещать о применении оружия массового поражения.

Первым полную линейку современных образцов техники, включая РХМ-6, АРС-14КМ, а также УТМ-80М получило Тагильское ракетное соединение, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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