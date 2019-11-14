ВВС Филиппин приняли на вооружение четвертый самолет C-295M

ЦАМТО, 13 ноября. ВВС Филиппин 11 ноября официально приняли на вооружение четвертый средний самолет ВТА C-295M производства Airbus Defense and Space.

Как сообщает агентство PNA, в мероприятии, состоявшемся на авиабазе Кларк в Пампанге, приняли участие министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана и посол Испании на Филиппинах Хорхе Морагас.

Закупка C-295M была реализована в рамках проекта "Приобретение турбовинтового самолета командования и боевого управления" (C2FWTPA), включенного в "Программу модернизации Вооруженных сил Филиппин". По информации СМИ, МНО Филиппин заключило с Airbus Defense and Space контракт стоимостью 28,807 млн. евро на поставку самолета C-295M (четвертого по счету) по итогам тендера в октябре 2018 года. Самолет с б.н. 177 прибыл на Филиппины в октябре 2019 года.

По заявлению представителя ВВС, поставка четвертого C-295M позволит повысить возможности ВВС по перевозке войск и техники, поддержке гуманитарных операций и оказанию помощи при стихийных бедствиях. Уже в ближайшие дни новый самолет будет задействован для доставки гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения на острове Минданао.

C-295M также будет использоваться в качестве самолета управления и для перевозки президента и других представителей военно-политического руководства страны.

В ходе выступления на церемонии министр обороны Дельфин Лорензана объявил о намерении приобрести дополнительные самолеты C-295M для защиты морских границ страны.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку первых трех самолетов C-295M МНО Филиппин заключило с Airbus Defense and Space в июне 2014 года. Все самолеты были поставлены в 2015 году.

Недавно, 2 октября этого года, американская компания Gulfstream Aerospace Corporation объявила о подписании контракта на поставку ВВС Филиппин самолета Gulfstream G280, который также предназначен для применения в качестве платформы командования и боевого управления. Планируется, что его поставка будет выполнена в 2020 году. По информации The Philippine Star, стоимость закупки составила 36,999 млн. долл.