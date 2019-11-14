РВСН начинает развёртывание МБР с гиперзвуковым блоком "Авангард"

Источник изображения: topwar.ru

Ракетные войска стратегического назначения начинают развертывать новейший комплекс "Авангард". Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК, две первые МБР УР-100Н УТТХ, оснащенные "Авангардом", встанут на опытно-боевое дежурство в ближайшие недели.

Согласно данным агентства, первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ, оснащенные гиперзвуковым планирующим боевым блоком "Авангард", в ближайшее время заступят на опытно-боевое дежурство в составе Домбаровской ракетной дивизии РВСН (Ясненской - прим. "ВО", хотя и так и так правильно), дислоцированной в Оренбургской области. В настоящее время, по словам источника, ведутся работы по подготовке к загрузке ракет в шахты, проводятся проверки функционирования защищенного командного пункта полка и другие необходимые мероприятия.

В конце ноября-начале декабря в Домбаровской дивизии РВСН заступят на опытно-боевое дежурство две оснащенные гиперзвуковым планирующим крылатым блоком ракеты УР-100Н УТТХ из состава первого полка комплексов "Авангард"

- приводит ТАСС заявление источника.

Отметим, что ракетчики Ясненской ракетной дивизии уже имеет опыт обращения с новейшим ракетным комплексом "Авангард", ведь именно они в конце прошлого года провели успешный испытательный пуск ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Стартовавшая из позиционного района "Домбаровский" ракета успешно поразила цель на Камчатке примерно в 6 тысячах километров.

В декабре 2018 года командующий РВСН Сергей Каракаев отмечал, что первые комплексы "Авангард" заступят на боевое дежурство в 2019 году в Домбаровском соединении в Оренбургской области. Контракт на серийное производство комплексов "Авангард" уже заключен.