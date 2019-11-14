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ЦАМТО

Минобороны Болгарии планирует выделить средства на модернизацию танков Т-72М1

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T-72M1
Танк Т-72М1. Источник: armor.kiev.ua .

ЦАМТО, 13 ноября. Минобороны Болгарии оценивает возможность выделения в ближайшей перспективе средств на проведение модернизации ОБТ Т-72М1 с одновременным проведением их капитального ремонта.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на интервью министра обороны Болгарии Красимира Каракачанова телеканалу Kis 13, в настоящее время реализуется программа капитального ремонта всех имеющихся ОБТ для восстановления их боеготовности. Вторая часть программы предусматривает дальнейшую модернизацию Т-72 с оснащением танков современной системой управления огнем.

Капитальный ремонт Т-72М1 проводится на болгарском заводе TEREM-Khan Krum в Тырговиште, которое является дочерним предприятием холдинга TEREM EAD, контролируемого Министерством обороны.

В октябре 2019 года Сухопутные войска Болгарии получили 10 танков Т-72М1 после завершения капитального ремонта на предприятии TEREM EAD.

Как сообщал ЦАМТО, в настоящее время танки Т-72 находятся на вооружении двух размещенных в Сливене танковых батальонов Сухопутных войск Болгарии, а также учебных подразделений, однако из-за отсутствия запасных частей и расходных материалов их техническое состояние оставляет желать лучшего. В конце 2018 года TEREM EAD была объявлена победителем проведенного МО Болгарии тендера на проведение капитального ремонта 13 ОБТ Т-72 стоимостью до 10,7 млн. левов (без НДС), а также используемых на Т-72 60 прицелов-дальномеров ТПД-K1 стоимостью до 2,9 млн. левов (без НДС). Капитальный ремонт 13 танков, который будет выполнен в течение 2019-2021 гг., позволит укомплектовать одну танковую роту.

Следует отметить, что значительное количество неисправных ОБТ T-72 находится на хранении.

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Страны
Болгария
Продукция
Т-72
Компании
EAD
Проекты
Военные учения
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