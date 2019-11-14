Американский KC-46 Pegasus столкнулся с нарушением центровки в ходе испытаний

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Самолет Boeing KC-46 Pegasus, который, как надеются ВВС США, в скором времени станет их главным топливозаправщиком, столкнулся с четвертой серьезной проблемой в преддверии принятия на вооружение.

С новыми неурядицами столкнулись в ходе испытаний KC-46. В сентябре было выявлено, что крепления, препятствующие скольжению внутри салона грузовых поддонов, произвольно разблокируются, что приводит к их разлету в трюме.

Как пояснили в этой связи в ВВС, данная проблема в настоящее время решается, на это уйдут "приблизительно месяцы". Обозначенный недостаток, приводя к свободному перемещению груза, не только представляет опасность для людей, находящихся внутри, но и нарушает центровку самолета, что может привести к самым негативным для машины и экипажа последствиям.

KC-46 был разработан на замену KC-135 Stratotanker и KC-10 Extender. Как и его предшественники он был создан на базе гражданского авиалайнера Boeing-767. Pegasus оборудован модульной грузовой конструкцией, основанной на вставных поддонах. Она позволяет перевозить как пассажиров, так и различные виды грузов, включая авиатопливо.

ВВС США планируют приобрести 179 самолетов Pegasus, Израиль намерен закупить еще восемь, а Япония – как минимум два.