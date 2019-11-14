В Польше: Россия всё ещё не готова к ядерной войне

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Октябрьские "ракетно-ядерные" учения "Гром-2019" доказали, что ядерный арсенал России до сих пор не достиг нужного уровня для возможного столкновения с США, пишет польское издание Fronda.pl.

Пока все указывает на то, что в 2021 году договор СНВ не будет продлен. А значит, может состояться полномасштабная гонка вооружений, которой Россия боится, пишет польское издание. Несмотря на то, что в последние годы Москва уделяла приоритетное внимание модернизации своего ядерного арсенала, "он всё ещё оставляет желать лучшего". Возникает вопрос: Желать лучшего кем? - поляками?

Владимир Путин, продолжает польский автор, убедился в этом лично, когда во время учений нажал кнопку запуска баллистической ракеты, но ничего не произошло. Случилась досадная осечка репутационного характера, когда одна из двух ракет Р-29Р на подводной лодке "Рязань" не покинула свою шахту. Стоит отметить, отмечается в тексте, что конфуз случился с кораблем семидесятых годов постройки (на самом деле, скорее, восьмидесятых – прим. переводчика), а сама ракета была концептуально из той же эпохи.

При этом польский автор не указывает на то, в какой именно момент Путин "нажимал кнопку запуска" МБР с борта ПЛ "Рязань".

Из статьи:

Можно ожидать, что теперь Кремль будет ещё сильнее настаивать на ускорении модернизации ядерного арсенала России.

На данный момент, подытоживает издание, в российской ядерной триаде далеко не всё работает должным образом, Россия всё ещё не готова к ядерной войне, и Путин не может быть на сто процентов уверен в успехе триады в случае потенциального конфликта. В связи с этим ещё один вопрос: Испытывать ядерную триаду РФ на прочность собирается сама Польша?