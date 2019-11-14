Более 20 подразделений Черноморского флота подтвердили звание "Ударное"

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Более 20 подразделений Черноморского флота (ЧФ) по итогам проверки подтвердили своё право на присвоение им почётного наименования "Ударное", сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев в среду.

"Среди корабельного состава отличились экипажи подводных лодок "Краснодар" и "Старый Оскол", морского тральщика "Валентин Пикуль", малого противолодочного корабля "Суздалец" и ракетного катера "Набережные Челны"", - сказал Рулев.

Он отметил, что среди береговых подразделений стартовые батареи береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" и "Утёс", самоходно-артиллерийская батарея и стрелковая рота снайперов отдельной бригады морской пехоты, а также танковая рота танкового батальона и гаубичная батарея из состава отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса ЧФ.

Кроме того, подтвердила своё право на присвоение звания "Ударная" авиационная эскадрилья отдельного морского штурмового авиационного полка из состава Морской авиации и Противовоздушной обороны Черноморского флота.

Проверка подразделений флота, претендующих на звание "Ударное", проводилась специальной комиссией Минобороны России.