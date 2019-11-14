Войти
Интерфакс-АВН

Более 20 подразделений Черноморского флота подтвердили звание "Ударное"

357
0
0
Военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе
Военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе.
Источник изображения: © РИА Новости / Геннадий Дианов

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Более 20 подразделений Черноморского флота (ЧФ) по итогам проверки подтвердили своё право на присвоение им почётного наименования "Ударное", сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев в среду.

"Среди корабельного состава отличились экипажи подводных лодок "Краснодар" и "Старый Оскол", морского тральщика "Валентин Пикуль", малого противолодочного корабля "Суздалец" и ракетного катера "Набережные Челны"", - сказал Рулев.

Он отметил, что среди береговых подразделений стартовые батареи береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" и "Утёс", самоходно-артиллерийская батарея и стрелковая рота снайперов отдельной бригады морской пехоты, а также танковая рота танкового батальона и гаубичная батарея из состава отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса ЧФ.

Кроме того, подтвердила своё право на присвоение звания "Ударная" авиационная эскадрилья отдельного морского штурмового авиационного полка из состава Морской авиации и Противовоздушной обороны Черноморского флота.

Проверка подразделений флота, претендующих на звание "Ударное", проводилась специальной комиссией Минобороны России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бастион
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЧФ
Похожие новости
15.07.2019
Нечем ответить: Киев оценил российские учения в Крыму
16.11.2016
Опубликовано видео пусков крылатых ракет "Калибр" и "Оникс" по террористам в Сирии
24.10.2016
Единый день приемки военной продукции 21 октября
25.09.2014
Радиолокационная заметность пусковых установок берегового комплекса "Бастион" снижена в 15-20 раз, заявляет разработчик
05.12.2011
Россия поставила Сирии, которой грозят с Запада, "мощнейшее и непобедимое" оружие
22.09.2010
Комплексы "Бастион" защитят базу ВМФ России в сирийском Тартусе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.11 12:34
  • 30
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 14.11 12:21
  • 10
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 14.11 12:21
  • 3
"Сухой" над водой: Дальний Восток защитят самолёты с ракетами-убийцами
  • 14.11 12:18
  • 2
"Папанин" для Арктики: в России создан боевой ледокол
  • 14.11 11:59
  • 3
СМИ: Первые ракеты с "Авангардом" начнут дежурство в ближайшие недели
  • 14.11 11:35
  • 19
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 14.11 10:54
  • 2
Сколько тратят государства на космос.
  • 14.11 10:29
  • 1
Новая огнеметная система пройдет по брусчатке Красной площади
  • 14.11 09:44
  • 2
Бомбардировочный авиаполк Су-34 на Дальнем Востоке вооружили ПКР Х-35У
  • 14.11 09:10
  • 39
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 14.11 08:28
  • 2
В России разработали спутник для сжигания космического мусора солнечными лучами
  • 14.11 07:51
  • 4
Засекреченный американский самолет Celera 500L совершил первый полёт
  • 14.11 07:36
  • 8
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 14.11 06:39
  • 1
Памятная бигдата: генералам поможет искусственный интеллект
  • 14.11 06:05
  • 1
В России назвали самые продвинутые технологии Украины