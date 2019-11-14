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Ракетчики успешно применили новые способы дезактивации ПГРК "Ярс"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Впервые новейшей спецтехникой радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) провели полную специальную обработку подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс", сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

При совершении марша ПГРК "Ярс" на полевые позиции в Свердловской области подразделения обеспечения и охраны получили вводную, предусматривающую применение незаконными вооруженными формированиями (НВФ) химического оружия, сообщили в Минобороны.

Военнослужащие РВСН отработали специальную комплексную задачу по отражению нападения "диверсантов".

"Подразделения РХБ-защиты на машинах химической разведки РХМ-6 осуществили забор проб воздуха, грунта, воды и провели оцепление зоны условного радиационного заражения, осуществили комплекс практических мероприятия по обеззараживанию местности и дорог", - сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что при выполнении задач по дегазации и специальной очистке, а также аэрозольной маскировке полевых позиций были использованы авторазливочные станции АРС-14КМ.

Также впервые в условиях, максимально приближенных к боевым, была апробирована машина тепловой обработки УТМ-80М, которая позволила в кратчайшие сроки обработать автономные пусковые установки.

Всего в ходе учений подразделения радиационной химической и биологической (РХБ) защиты провели полную специальную обработку свыше 100 единиц техники, включая пусковые установки ПГРК, отметили в пресс-службе.

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Россия
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РС-24 Ярс
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