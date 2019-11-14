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Укрыться от обновленных РЛС "Зоопарк" не получится

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские военные начнут отслеживать беспилотники в режиме реального времени. В войска уже поступили первые комплекты обновленного радиолокационного комплекса "Зоопарк". Модернизация радара прошла с учетом его боевого применения в Сирии. Доработанная версия также гарантированно обнаруживает боеприпасы противника после выстрела, в том числе и места пусков самодельных ракет и мин, и просчитывает их траекторию. После чего дает целеуказание на уничтожение.

Обновленные РЛС поступят в 19-ю и 42-ю дивизии Южного военного округа, а также в мотострелковую бригаду Центрального до конца года, сообщили в Минобороны.

Разработчикам удалось значительно повысить характеристики РЛС. Для управления работой комплекса используется вычислительная техника семейства "Багет". Кроме того, в процессе модернизации была задействована новая система определения собственных координат. "Зоопарк" получил топопривязчик и приемное устройство системы ГЛОНАСС.

В специальном программном обеспечении комплекса применены новейшие адаптивные алгоритмы поиска, сопровождения и компенсации активных помех. А адаптивные методы цифровой обработки информации позволяют увеличить точность определения координат, вероятность обнаружения и распознавания целей.

Это позволяет автоматике обрабатывать около семидесяти целей в минуту и одновременно сопровождать более десяти объектов. Для автоматического расчета полной траектории вражеского боеприпаса с определением точки запуска и точки падения требуется не более 15–20 секунд. Дальность обнаружения оперативно-тактических ракет в модернизированной версии составляет до 40 км, а реактивных снарядов - до 20. При использовании противником минометов возможно определение огневой позиции на дальностях свыше 20 км.

Главный рабочий инструмент РЛС - трехкоординатный радар с фазированной антенной решеткой. Время развертывания комплекса с марша составляет около пяти минут. В его состав также входят машина технического обслуживания и резервная электростанция.

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