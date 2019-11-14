Войти
Российская газета

СМИ: Первые ракеты с "Авангардом" начнут дежурство в ближайшие недели

426
3
0

Новейший российский комплекс "Авангард" очень скоро сможет начать свою службу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК, в конце ноября или в начале декабря в Домбаровской дивизии РВСН на опытно-боевое дежурство встанут две ракеты УР-100Н УТТХ с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард".

Сейчас проводятся подготовка ракет перед загрузкой их в шахты.

Напомним, что в перспективе основным носителем блока "Авангард" должны стать новейшие МБР "Сармат".

Советские ракеты УР-100Н УТТХ (по классификации НАТО "Стилет") были приняты на вооружение в 1975 году.

Их длина составляет 24 метра, диаметр - 2,5 метра, масса более 105 тонн. Забрасываемый вес - 4 350 килограммов. Дальность стрельбы - 10 000 километров.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
РС-18
Сармат МБР
Проекты
NATO
ГЗЛА
Похожие новости
16.08.2019
Экс-начальник ЦНИИ Минобороны отвергает заявление Болтона о краже Россией у США технологий гиперзвукового оружия
16.08.2019
Заявление Болтона о краже РФ гиперзвуковых технологий у США голословно - Балуевский
27.05.2019
Система ПРО бессильна против российского "Авангарда"
12.04.2019
Завершающие испытания межконтинентальной ракеты "Сармат" идут успешно - Путин
01.11.2016
Из России с гиперзвуком
16.05.2016
Гиперзвуковой прорыв России
3 комментария
№1
14.11.2019 10:46
Как же  Пентагон должен опасаться этих двух ракет (:

На хранении имеется 30 полученных с Украины УР-100, почему на их базе не сформировать полноценную  ракетную дивизию (5 полков, по 6 ШПУ в каждом)?
Шахты готовые имеются, что им ещё нужно, цепляй Авангард и на боевое дежурство... ..

Вторую дивизию нужно сформировать на базе МБР Сармат (4 полка по 6 ШПУ в каждом)
Учитывая, что Сармат может нести 3-4 боевых блока Авангард, ударный потенциал дивизии составит 72-96 блоков.
Итого : 102-126 гипезвуковых блоков Авангард будут готовы одним залпом "обнулить" всю систему контроля и управления обороны США и НАТО, включая ПРО, без использования ядерного оружия.
0
Сообщить
№2
14.11.2019 11:38
Цитата, штурм сообщ. №1
На хранении имеется 30 полученных с Украины УР-100, почему на их базе не сформировать полноценную  ракетную дивизию
Так вроде собирались их 10 шт на дежурство поставить, пока Сармат не подойдет.
0
Сообщить
№3
14.11.2019 11:59
Цитата, штурм сообщ. №1
Как же  Пентагон должен опасаться этих двух ракет (:
Так может проблемы с производством Авангардов?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.11 12:34
  • 30
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 14.11 12:21
  • 10
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 14.11 12:21
  • 3
"Сухой" над водой: Дальний Восток защитят самолёты с ракетами-убийцами
  • 14.11 12:18
  • 2
"Папанин" для Арктики: в России создан боевой ледокол
  • 14.11 11:59
  • 3
СМИ: Первые ракеты с "Авангардом" начнут дежурство в ближайшие недели
  • 14.11 11:35
  • 19
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 14.11 10:54
  • 2
Сколько тратят государства на космос.
  • 14.11 10:29
  • 1
Новая огнеметная система пройдет по брусчатке Красной площади
  • 14.11 09:44
  • 2
Бомбардировочный авиаполк Су-34 на Дальнем Востоке вооружили ПКР Х-35У
  • 14.11 09:10
  • 39
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 14.11 08:28
  • 2
В России разработали спутник для сжигания космического мусора солнечными лучами
  • 14.11 07:51
  • 4
Засекреченный американский самолет Celera 500L совершил первый полёт
  • 14.11 07:36
  • 8
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 14.11 06:39
  • 1
Памятная бигдата: генералам поможет искусственный интеллект
  • 14.11 06:05
  • 1
В России назвали самые продвинутые технологии Украины