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Военное обозрение

СМИ: Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 млрд. и обход санкций

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Источник изображения: topwar.ru

Американский лидер Дональд Трамп сделал предложение стоимостью 100 млрд. долларов президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а также предложил "обходные пути" в ситуации с американскими санкциями. Об этом сообщает издание Washington Post.

По информации издания, Трамп отправил Эрдогану письмо по улучшению отношений между странами, в котором предложил торговую сделку на 100 млрд. долларов и обходные пути в отношении американских санкций, введенных против Турции за покупку российской ЗРС С-400. Подробностей данного предложения нет, но газета предполагает, что данная инициатива приведет в ярость противников Трампа в палате представителей США, ранее голосовавших за введение ограничений против Турции.

Как ранее сообщалось, во вторник Эрдоган отправился с визитом в Вашингтон, где надеется обсудить с Трампом все разногласия, возникшие в ходе закупки российских ЗРС С-400 и боевых действий против курдов на севере Сирии. Сам визит турецкого лидера в США вызвал неудовольствие группы сенаторов, ранее выступавших за ужесточение антитурецких санкций.

Ужасно, что Трамп пригласил Эрдогана в Белый дом, после того как тот напал на наших сирийских курдских союзников, а турецкие силы совершили то, что сама администрация называет военными преступлениями

- заявил сенатор-демократ Крис Ван Холлен.

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