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Деловая газета "Взгляд"

"Авангарды" приготовились заступить на боевое дежурство

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ, с ядерным планирующим блоком "Авангард", встанут на опытно-боевое дежурство в ближайшие недели, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В конце ноября - начале декабря в Домбаровской дивизии РВСН заступят на опытно-боевое дежурство две оснащенные гиперзвуковым планирующим крылатым блоком ракеты УР-100Н УТТХ из состава первого полка комплексов "Авангард", – сообщил источник ТАСС.

Он добавил, что в сейчас в позиционном районе "ведутся работы по подготовке обеих ракет и их загрузке в шахты, проводятся проверки функционирования защищенного командного пункта полка и другие мероприятия".

Напомним, в послании Федеральному собранию в марте 2018 года президент России Владимир Путин рассказал о разработке в России целого ряда новейших образцов вооружения. В послании 2019 года глава государства продолжил тему и рассказал, в частности, о начале серийного производства комплекса "Авангард" и о том, что лазерные комплексы "Пересвет", проходящие эксплуатацию в войсках, встанут на дежурство в декабре.



Дмитрий Зубарев

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Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Пересвет
РС-18
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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Ядерный щит
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