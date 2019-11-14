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Военное обозрение

В Израиле предположили, что "обнаруженная российская ПЛ" действовала с разведывательным целями

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Источник изображения: topwar.ru

Израильские СМИ продолжают вести "летопись" обнаружения "российской подводной лодки" в нескольких морских милях от Тель-Авива. Напомним, что об обнаружении "российской подводной лодки около трёх месяцев назад израильским ракетным корветом" накануне сообщило издание Ynet ("ВО" сообщало об этом в одной из вчерашних новостей).

На его страницах было заявлено, что ПЛ ВМФ РФ "вошла глубоко в территориальные воды Израиля" - на расстояние примерно 15 км от израильского побережья в районе агломерации Тель-Авива Гуш-Дан.

После этого сообщения израильские репортёры объявили, что "это не было ошибкой, а было целенаправленным ведением разведки".

В израильских СМИ пишут, что "российская подводная лодка могла заниматься сбором информации о силах, действующих в территориальных водах Израиля, а также о газовых месторождениях". Добавляется, что "российская субмарина находился в подводном положении"

Заявления о сборе информации не выдерживают никакого критики. В израильской прессе не сообщается, с каких пор для изучения газовых месторождений иностранных государств решено использовать подводные лодки военно-морского флота. А для получения данных о военно-морских силах, действующих в территориальных водах Израиля, было бы не менее странно использовать подводную лодку, учитывая банальный факт: о составе израильских ВМС (которые по определению не могут обойти территориальные воды Израиля) известно из открытых источников, включая те же израильские СМИ.

В израильской прессе дополнительно заявляют, что на борту ракетного корвета ВМС ЦАХАЛ находилось специальное оборудование в виде детекторов, "позволяющих обнаруживать подводные лодки".

Отчасти напоминает знаменитую шведскую историю с поисками российской подводной лодки и с фотографией, на которой запечатлён непонятный предмет в водах близ Стокгольма. Тогда на поиски затратили десятки миллионов долларов.

В министерстве обороны России не комментируют публикации в израильских СМИ, объявивших, что "российская ПЛ действовала с разведывательными целями".

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Страны
Израиль
Россия
Швеция
Компании
Минoбороны РФ
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