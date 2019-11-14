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Известия.ru

Японский зонд "Хаябуса-2" покинул астероид Рюгу и направился к Земле

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/DLR German Aerospace Center

Японская космическая межпланетная станция "Хаябуса-2" завершила свою миссию на астероиде Рюгу и отправилась обратно к Земле. Об этом в среду, 13 ноября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу японского космического агентства JAXA.

Японский зонд должен вернуться на Землю со взятыми с астероида Рюгу образцами пород.

При этом специалисты опасаются, что запуск ионного двигателя после долгого простоя может пройти с осложнениями, и поэтому на его тестирование будет выделено продолжительное время — с 19 ноября по 2 декабря.

После успешного запуска двигателя обратный путь у "Хаябуса-2" займет около года.

Астероид Рюгу находится между Землей и Марсом на расстоянии около 300 млн км от нашей планеты.

Зонд запустили к Рюгу еще в декабре 2014 года. 20 марта на астероиде были обнаружены минералы с содержанием соединенных в единую группу атомов кислорода и водорода, которые при определенных условиях могут стать водой.

На поверхность астероида "Хаябуса-2" совершил посадку в июле. Зонд создал искусственный кратер на поверхности астероида и приступил к сбору пород. Их изучение может пролить свет на возникновение Солнечной системы.

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Страны
Япония
Компании
JAXA
Проекты
Марс
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