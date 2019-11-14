День войск РХБЗ Вооружённых сил России

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13 ноября в Вооружённых силах России отмечается День войск РХБЗ – радиационной, химической и биологической защиты. Речь идёт о войсках, которые обеспечивают защиту, в том числе и от факторов, присущих оружию массового поражения.

Начинается история войск во времена Первой мировой войны, когда впервые в боях были применены отравляющие газы. Немецкие войска активно применяли химическое оружие на основе иприта, хлора, фосгена на различных фронтах. Причём если на первом этапе боевых действий немецкая армия использовала нелетальные химические соединения – химикаты в основном раздражающего воздействия на человека, то затем был осуществлён переход и к использованию смертоносных газов. Например, в апреле 1915 года в районе бельгийского города Ипр немцы распылили более 160 тонн хлора, от чего, кстати, пострадали и сами.

В российской истории одной из героических и одновременно трагических дат Первой мировой войны является 6 августа 1915 года. Это события, связанные с газовой атакой российской крепости Осовец. Немцы направили на русский гарнизон химическое соединение в виде хлора и брома. Эта газовая атака привела к тяжёлым последствиям для гарнизона Осовца, однако каким же было удивление начавших наступление немецких пехотинцев, когда после смертоносной газовой атаки их контратаковали отряды русской армии. С химическими ожогами лёгких, с сильнейшим кашлем бойцы 13-й роты 226-го Землянского полка привели в настоящий ужас немецких солдат, которые в итоге обратились в бегство. В немецкой литературе с тех пор закрепился термин "Атака мертвецов".

С тех пор на каждом из периодов истории активно совершенствовались средства индивидуальной защиты.

Отдельный период развития таких средств связан с ядерной проблематикой. Вопрос стал особенно актуальным после совершения американцами военного преступления со сбросом атомных бомб на японские города Хиросима и Нагасаки.

В 1949 году в мире воцарился ядерный паритет, при этом совершенствовалось как ядерное оружие, так и средства защиты человека от радиоактивного воздействия. Во многом именно простые решения позволяли спасать человеческие жизни. В качестве примера можно привести по-настоящему героические действия по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Солдаты, действовавшие на крыше энергоблока, сбрасывавшие с неё после выхода из строя роботов "фонящие" графитовые обломки, были защищены "кустарными" средствами – свинцовые пластины, прорезиненные детали формы. Эта защита и точно рассчитанное время помогали добиться поставленной задачи. Задача была выполнена, но вот какой ценой – это до сих пор дискуссионный вопрос, включая его часть о том, сколько ликвидаторов получили дозы, опасные для здоровья.

Сегодня войска РХБЗ успешно справляются с поставленными задачами по обнаружению, локализации и устранению угроз из того перечня, который входит в круг обязанностей войск. Продолжается переоснащение войск на современные образцы вооружения и средств РХБЗ в рамках программы перевооружения до 2020 года. При этом активно совершенствуются способы выполнения задач частями и подразделениями, развивается инфраструктура войск РХБЗ в соответствии с их составом, задачами и системой базирования.

"Военное обозрение" поздравляет кадровых военнослужащих и ветеранов войск РХБ защиты с профессиональным праздником!